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無公告違反程序 免學貸計畫挨告

編譯孫梁／綜合10日電
「創造就業者網路基金會」控告教育部和教育部長卡多納(見圖)，稱拜登政府的學貸債務減免計畫沒有徵求公眾意見，要求法官裁決不能實施。(美聯社)
「創造就業者網路基金會」控告教育部和教育部長卡多納(見圖)，稱拜登政府的學貸債務減免計畫沒有徵求公眾意見，要求法官裁決不能實施。(美聯社)

拜登政府的學貸債務減免計畫受到共和黨人和保守派團體接二連三的司法挑戰，「創造就業者網路基金會」(Job Creators Network Foundation，JCNF)10日在德州北區聯邦法院提出的最新訴訟，指這項計畫沒有徵求公眾意見，違反聯邦程序，要求法官封殺。

JCNF控告教育部和教育部長卡多納(Miguel Cardona)說，免學貸計畫不屬於行政部門的權力，還違反了行政程序法規定的公告與徵求意見程序。控案說，部分人受到免學貸計畫的傷害，包括舉借商業貸款但沒有違約的人被排除在外，以及沒有領取裴爾助學金的人只能被免除部分學貸。

JCNF會長伊蓮恩·帕克(Elaine Parker)說，免除數千萬人的學貸是行政權力的過度擴張，無助於解決債務增多的根本原因：大學學費的增速驚人，超過每年的通膨率；她說：「免學貸計畫的規模龐大，影響到全國每一個人，因此每個人都應向政府表達意見，學貸危機應由大學承擔責任。」

控案說：「教育部的免學貸計畫將耗資數千億元和影響到數千萬民眾，卻沒有發布公告和徵求公眾意見，而是私下敲定重要細節，是著眼於11月的期中選舉。而且在誰能豁免學貸、豁免多少以及哪些學貸可以豁免上，教育部的決定非常武斷。」

六個共和黨領導的州上月指控拜登政府越權，他們向印第安納州的聯邦法院提控說，免學貸計畫是非法的過度擴張，將增大部分人的州稅負擔，如今的新提控是拜登政府8月底提出免學債計畫以來面臨的又一新挑戰。

JCNF曾要求法院封殺拜登政府對企業的強制疫苗接種令。

威斯康辛州布朗郡(Brown)納稅人協會也向聯邦法官提控，認為免學貸計畫僭越了國會的支出審批權，而且具有歧視性，因為更有利於背負學貸的少數族裔，要求法官封殺，但被法官駁回，認為協會沒有資格提控。

「創造就業者網路基金會」會長艾琳·帕克說，免除數千萬人的學貸是行政權力過度擴張。...
「創造就業者網路基金會」會長艾琳·帕克說，免除數千萬人的學貸是行政權力過度擴張。（取材自推特）

教育部 拜登 共和黨

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