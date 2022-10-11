無公告違反程序 免學貸計畫挨告

「創造就業者網路基金會」控告教育部和教育部長卡多納(見圖)，稱拜登政府的學貸債務減免計畫沒有徵求公眾意見，要求法官裁決不能實施。(美聯社)

拜登 政府的學貸債務減免計畫受到共和黨 人和保守派團體接二連三的司法挑戰，「創造就業者網路基金會」(Job Creators Network Foundation，JCNF)10日在德州北區聯邦法院提出的最新訴訟，指這項計畫沒有徵求公眾意見，違反聯邦程序，要求法官封殺。

JCNF控告教育部 和教育部長卡多納(Miguel Cardona)說，免學貸計畫不屬於行政部門的權力，還違反了行政程序法規定的公告與徵求意見程序。控案說，部分人受到免學貸計畫的傷害，包括舉借商業貸款但沒有違約的人被排除在外，以及沒有領取裴爾助學金的人只能被免除部分學貸。

JCNF會長伊蓮恩·帕克(Elaine Parker)說，免除數千萬人的學貸是行政權力的過度擴張，無助於解決債務增多的根本原因：大學學費的增速驚人，超過每年的通膨率；她說：「免學貸計畫的規模龐大，影響到全國每一個人，因此每個人都應向政府表達意見，學貸危機應由大學承擔責任。」

控案說：「教育部的免學貸計畫將耗資數千億元和影響到數千萬民眾，卻沒有發布公告和徵求公眾意見，而是私下敲定重要細節，是著眼於11月的期中選舉。而且在誰能豁免學貸、豁免多少以及哪些學貸可以豁免上，教育部的決定非常武斷。」

六個共和黨領導的州上月指控拜登政府越權，他們向印第安納州的聯邦法院提控說，免學貸計畫是非法的過度擴張，將增大部分人的州稅負擔，如今的新提控是拜登政府8月底提出免學債計畫以來面臨的又一新挑戰。

JCNF曾要求法院封殺拜登政府對企業的強制疫苗接種令。