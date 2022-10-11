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不滿無帶薪病假 鐵路維修工人又釀罷工

記者張聲肇／綜合報導
貨運鐵路工會10日因為不滿與資方協議草案中的帶薪病假條款，拒絕簽署協議，威脅罷工，但同意重回談判桌。圖為堪薩斯市BNSF鐵路車場。（美聯社）
貨運鐵路工會10日因為不滿與資方協議草案中的帶薪病假條款，拒絕簽署協議，威脅罷工，但同意重回談判桌。圖為堪薩斯市BNSF鐵路車場。（美聯社）

貨運鐵路工會10日因不滿與資方協議草案中的帶薪病假條款，拒絕簽署協議，揚言罷工，但同意重回談判桌；若真的罷工，勢必重創美國經濟。

代表鐵軌維修工人的工會，56％會員反對雙方的五年合約；合約含加薪24％和5000元紅利條款，但會長卡德威爾(Tony Cardwell)說，資方不夠關切有薪假問題，尤其是不扣薪病假的要求；此外，各鐵路公司過去六年裁員三分之一，工作條件太差，資方也不甚理會。

卡德威爾說，會員對草案所列的條件和待遇都不滿意，也覺得勞工不受尊重。「管理階層無視勞工的生活品質，堅持不在有薪假，特別是帶薪病假上讓步，鐵路勞工甚表憤怒。」

鐵路維修工人工會是12個鐵路勞工工會中第三大的組織，其中四個工會已和鐵路貨運業者達成協議，但要將罷工消弭於無形，須總會員人數11.5萬人的12個工會都能同意各自和資方簽訂的協議。

技工與航太勞工國際協會本來也拒絕簽署新的合約，經重新談判後達成協議，但會員得在11月中以前投票確認，才會定案。

拜登總統上個月對鐵路勞資雙方施壓，要他們務必在月中之前談出避免罷工的初步協議，許多工商界團體也要求國會介入，因為許多生產原料與成品都靠鐵路運輸，一旦罷工，產銷業務都得停擺，美國經濟承受不了。

拜登於今夏委任了特別仲裁小組，各工會基本上都遵照小組的建議，與資方談判，因此大幅加薪的問題獲得解決，但是各工會對工作條件條款要求不一。

列車長與工程人員工會堅持到最後，資方允予三天無薪病假，至於是否增加不排班的假，雙方可進一步談判；維修工的有薪假較多，要求有薪病假。12個工會都不滿新冠疫情迄今，當班時間增加，卻沒任何有薪病假。

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