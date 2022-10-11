社安金COLA明年估調高9% 400萬兒童也受惠

社安署定13日公布2023年社安金 的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅；COLA調整後的受益人不僅是退休老年人，還包括400萬兒童以及社安福利 的其他受益人。

華盛頓70歲老婦卡桑德拉·詹垂(Cassandra Gentry)期待社安福利在COLA調高後會大幅增加，不僅個人受益，還有她看護的兩個孫子。祖孫三人住的公寓樓裡，有50個家庭是祖父母照看孫輩。詹垂說，她現在靠社安金生活，也靠社安金照顧孫輩。

調整社安金COLA的影響深遠，尤其對詹垂一類的低收入階層；通膨率升高在各方面對老年人的打擊，比對其他年齡段的人更大。

聯邦醫療保險(Medicare)計畫B的保費明年下調以及COLA調漲，將使7000萬領取社安金的人受益，包括愈來愈多照顧孫輩的老年人；人口普查顯示，全國2020年約有240萬祖父母照看孫輩。

自從政府對兒童福利採取「近親照顧」政策以來，即讓兒童與近親同住而不是放在寄養中心，照看孫輩的祖輩人數躍升；社安金作為老年人的福利計畫，同時也成為全國最大的兒童支援計畫。

布魯金斯研究院研究人員指出，疫情 奪走許多父母的性命，致使社安福利對兒童愈發重要。國家衛生院(NIH)去年10月指出，全國至少14萬不滿18歲的兒童和青少年在疫情期間失去雙親，布魯金斯研究院的研究人員認為實際數字更多，因此他們的福利將隨COLA的調高而增加。

與不養育孫輩的祖父母相比，照顧孫輩的老年人陷入貧困的比率高出60%。兒童抵稅計畫在疫情期間擴大後，數千萬兒童及其家庭獲得幫助，使2020年以來的兒童貧困率下降了46%。但兒童抵稅計畫現已結束，有跡象顯示兒童貧困現象開始升高。