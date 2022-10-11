我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

社安金COLA明年估調高9% 400萬兒童也受惠

編譯孫梁／綜合10日電

社安署定13日公布2023年社安金的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅；COLA調整後的受益人不僅是退休老年人，還包括400萬兒童以及社安福利的其他受益人。

華盛頓70歲老婦卡桑德拉·詹垂(Cassandra Gentry)期待社安福利在COLA調高後會大幅增加，不僅個人受益，還有她看護的兩個孫子。祖孫三人住的公寓樓裡，有50個家庭是祖父母照看孫輩。詹垂說，她現在靠社安金生活，也靠社安金照顧孫輩。

調整社安金COLA的影響深遠，尤其對詹垂一類的低收入階層；通膨率升高在各方面對老年人的打擊，比對其他年齡段的人更大。

聯邦醫療保險(Medicare)計畫B的保費明年下調以及COLA調漲，將使7000萬領取社安金的人受益，包括愈來愈多照顧孫輩的老年人；人口普查顯示，全國2020年約有240萬祖父母照看孫輩。

自從政府對兒童福利採取「近親照顧」政策以來，即讓兒童與近親同住而不是放在寄養中心，照看孫輩的祖輩人數躍升；社安金作為老年人的福利計畫，同時也成為全國最大的兒童支援計畫。

布魯金斯研究院研究人員指出，疫情奪走許多父母的性命，致使社安福利對兒童愈發重要。國家衛生院(NIH)去年10月指出，全國至少14萬不滿18歲的兒童和青少年在疫情期間失去雙親，布魯金斯研究院的研究人員認為實際數字更多，因此他們的福利將隨COLA的調高而增加。

與不養育孫輩的祖父母相比，照顧孫輩的老年人陷入貧困的比率高出60%。兒童抵稅計畫在疫情期間擴大後，數千萬兒童及其家庭獲得幫助，使2020年以來的兒童貧困率下降了46%。但兒童抵稅計畫現已結束，有跡象顯示兒童貧困現象開始升高。

社安金 福利 疫情

上一則

4主要機場網站 同時遭駭後斷網

下一則

加州乾旱拖累 食品漲價似無止境

延伸閱讀

社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠

社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略

富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略
62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？

62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？

熱門新聞

來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

2022-10-06 23:46
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職