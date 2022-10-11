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油價連3周攀升 每加侖恐漲至4元

編譯洪毅／綜合10日電
受到石油輸出國組織將減產等因素影響，美國汽油價格開始攀升，10日每加侖均價為3.92元；圖為駕駛人駛離洛杉磯一座加油站。(美聯社)
受到石油輸出國組織將減產等因素影響，美國汽油價格開始攀升，10日每加侖均價為3.92元；圖為駕駛人駛離洛杉磯一座加油站。(美聯社)

美國汽車協會(AAA)的數據顯示，全國加油站平均油價為每加侖3.92元；在夏季近百日的下滑後，油價已連續三周攀升，再加上石油輸出國組織(OPEC)5日減產，學者表示，漲至每加侖4元恐怕只是時間問題，但西岸及中西部的油價則有望下降。

國家廣播公司(NBC)報導，除產油國減產外，李波油務諮商(Lipow Oil Associates)董事長李波(Andy Lipow)表示，過去一段時間的油價下滑，讓駕駛對汽油的需求上升，導致國內汽油庫存大幅下降，也是油價上升的原因之一。

由於OPEC在5日宣布11月起每日減產200萬桶石油，讓國際油價應聲上揚，李波與油價資訊商GasBuddy首席石油分析師德哈恩(Patrick De Haan)均認為，受到國際市場影響，油價將會攀升到每加侖4元。

加油站油價在今年6月中左右達到高峰，平均每加侖超過5元，之後一路下跌，9月19日時跌至3.8元以下，是新冠疫情爆發初期以來最長的下滑紀錄；不過這三周以來，油價又呈現上揚態勢。

加油站油價走勢與國際油價息息相關：布蘭特原油(Brent Oil)今年6月初一度攀升到每桶120元以上，後由於全球需求下降，油價震盪走跌，9月底一度跌到80元出頭；但由於OPEC減產消息傳出及成真，油價上揚，目前每桶在95元以上。

不過德哈恩表示，由於西岸及中西部的煉油廠在最近幾周陸續重新啟運，這些國內油價最貴的地方反而有機會看到油價下降；AAA的數據顯示，在加油站平均油價每加侖3.92元的當下，加州的油價高達6.3元，伊利諾州則是4.4元。

由於國內汽油庫存水位較低，有消息指拜登政府考慮限制美國汽油出口，但是此足以撼動國際市場的消息，對於苦於俄羅斯入侵烏克蘭的歐洲來說，可能是讓情勢雪上加霜。

油價 加油站 石油

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