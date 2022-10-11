4主要機場網站 同時遭駭後斷網

美國四個主要機場的網站10日同時遭到駭客攻擊後短暫關閉，但未影響機場運作；一個支持俄羅斯的駭客組織宣稱是他們所為。圖為旅客進出芝加哥歐海爾國際機場。（美聯社）

美國四個主要機場的網站10日同時遭到駭客 攻擊後短暫關閉，一個支持俄羅斯的駭客組織宣稱這次攻擊是他們所為。

據Bleeping電腦網站報導，名為「網殺」(Killnet)的駭客組織發動了分散式的阻斷服務(denial-of-service，DDoS)攻擊，導致被攻擊機場的網站無法打開，受影響的機場包括哈亞特蘭大茨費德-傑克森(Hartsfield-Jackson)國際機場、洛杉磯國際機場 和芝加哥歐海爾(O'Hare)國際機場以及中途(Midway)機場。

事後相關機場主管當局分別聲明，他們的網站現已恢復運作，機場的運營並沒有受到影響。機場資安部門已展開內部調查，並向聯邦調查局(FBI)和運輸安全局提出通報。FBI發言人表示已接獲通報，但沒有更多評論。

所謂的DDoS攻擊模式，是靠駭客將海量垃圾郵件或訊息流量灌爆目標伺服器，使其不堪負荷而當機，但通常不太具有實質破壞力。

「網殺」組織近來加大了對於反對俄羅斯入侵烏克蘭的國家的網路攻擊頻率，此前就曾表示對一系列網路攻擊事件負責，包括上周對科羅拉多、肯塔基和密西西比州政府網站的攻擊，以及7月對國會網站的攻擊。

前國防情報局官員、「普亭 的劇本：俄羅斯擊敗美國的秘密計畫」(Putin's Playbook: Russia's Secret Plan to Defeat America)一書的作者柯弗勒(Rebekah Koffler)說：「普亭試圖通過向美國人施壓，以迫使美國停止為烏克蘭提供軍事支援。破壞美國社會的正常運作並造成美國人的痛苦日益增加，是普亭策略的一部分，以達到使民眾因上網不便感到厭倦，進而要求美國政府放棄烏克蘭的目的。」