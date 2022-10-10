新冠死亡率 共和黨人超民主黨

統計指出，疫苗接種率低，成為新冠重症和死亡的關鍵因素。(Getty Images)

新冠死亡人數在兩黨中的分布不均，全國經濟研究局的資料顯示，從2020年3月到2021年12月，佛羅里達和俄亥俄兩州的共和黨 人新冠死亡率比民主黨 人高出76%。

「衛生事務」期刊今年6月公布的研究也表明，在共和黨為主的郡中，截至2021年10月的新冠死亡率要大於民主黨為主的郡。

統計指出，疫苗接種率低，成為新冠重症和死亡的關鍵因素。(Getty Images)

專家對兩黨新冠死亡率的差異感到困惑，在探討是因為共和黨人的疫苗 接種率低，還是民主黨的郡更重視戴口罩、保持社交距離等防疫措施產生了效果。

耶魯大學公共衛生學院的衛生政策助教授華萊士(Jacob Wallace)認為，共和黨人的死亡率高是因為他們對接種疫苗一直猶豫不決，「在疫苗接種率較高的郡，兩黨的死亡率差別很小。」但華萊士指出，在2021年4月至12月開始廣泛施打疫苗期間，兩黨的死亡率差異擴大了，這一期間佛州和俄州共和黨人的死亡率比民主黨人高出153%，「如果沒有廣泛施打疫苗，就不會看出兩者的巨大差異。」

研究指出，遵循口罩令和保持社交距離，可以降低染疫機率。(Getty Images)

馬里蘭大學公共衛生學院的衛生政策與管理副教授塞加爾(Neil Sehgal)表示，兩黨接種疫苗率的不同在死亡率中的差異約占10%，遵守戴口罩和保持社交距離等防疫措施也是重要因素，「疫苗接種對兩黨的死亡率差異確有作用，但並非全部，如果傳染減少，感染者就會減少，死亡率也會相應降低。實施口罩令和限制商店的顧客人數可實現減少傳染。」

耶魯大學華萊士對兩黨死亡率差異的研究主要集中在佛州和俄州，馬里蘭大學的塞加爾認為，與全國的兩黨新冠死亡率相比，佛州和俄州的數字可能表明，兩州受到疫苗接種的影響可能更大。

亞利桑那大學的公共衛生政策與管理副教授吉拉德(Joe Gerald)認為，佛州和俄州的數字可以反映出全國的全貌，因為除了黨派身分不同外，其他都一樣，包括居民在同一個社區以及年齡相仿。

華萊士和塞加爾都強調，他們的研究不能被錯誤地將新冠死亡歸咎於共和黨人，華萊士表示：「我們不是說如果共和黨人成為民主黨人，死亡率就會降低。」

聯邦疾病防治中心(CDC)的資料顯示，全國約20%的人迄今沒有打一劑疫苗。

吉拉德預計，隨著更多人染疫並獲得免疫力，無論是否接種疫苗，兩黨的新冠死亡率差異今後都會日趨縮小。