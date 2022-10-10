遠程醫療 多州限縮 病患喊苦

疫情期間遠程看病十分方便，但如今許多醫療機構都要求病人親自看診。(美聯社)

遠程醫療在疫情 期間出現爆炸般地增長，但如今許多州開始收緊政策，過去一年，全國近40個州和華盛頓特區停止執行便於醫師緊急遠程診斷外州病患的政策，顯示對跨州遠程醫療的限制重新抬頭。

收緊遠程醫療的政策導致部分癌症 病患的後續治療複雜化，還影響到精神健康治療和醫師的常規檢查，但部分州仍允許例外，如維吉尼亞州准許既有的醫患關係繼續維持，亞利桑納和佛羅里達州仍允許外州醫師遠程看病。

許多醫師說，各州不同的遠程醫療法規產生了困惑，致使部分州無法實施和接受遠程醫療，病患如要接續以前的遠程醫療和後續治療，就必須親自前往外州。

丹佛市郊的蘇西·萊恩哈特(Susie Rinehart)說，她罹患的罕見骨癌從顱骨擴散到脊髓，要定期檢查，由於她家附近沒有癌症專家，因此她準備去波士頓 至少兩趟。而在疫情期間，波士頓的醫師是為她遠程檢查。

51歲的萊恩哈特表示，她為了省錢只能一個人去波士頓，丈夫不能陪同，患癌症已經感受到壓力巨大，長途奔波又徒增更多壓力。

萊恩哈特的醫師仙儂·麥唐納(Shannon MacDonald)說，對遠程醫療的限制現在比疫情前更嚴，她所在的麻省總醫院規定，醫師如果對外州病患進行遠程醫療，必須擁有病患所在州的行醫執照，病患的地點必須是治療預約地。

麻省總醫院的醫療系統表示，希望將遠程醫療限制在新英格蘭地區和佛州，因為許多病患在佛州過冬。但麥唐納表示，她的許多病患來自全國各地，他們受到醫院遠程醫療政策的限制。

大批外州病患慕名前來克利佛蘭診所看病，診所的神經外科醫師拉斯穆森(Peter Rasmussen)說，部分外州病患到診所的旅途令人擔憂，尤其是冰天雪地的冬天，因患帕金森症而行走不便的人如果摔一跤，將是致命的。