第一類永久郵票 明年擬漲為63美分

郵政總局又將調高郵資，圖為郵政總局在華府推出「韋伯天文望遠鏡」郵票。(Getty Images)

美國郵政 總局(USPS)7日宣布，計畫在2023年1月22日調漲第一類(first-class)永久郵票價格，從目前的60美分提高為63美分。

USPS表示需要調升4.2%第一類郵件的價格以抵銷通膨高漲；近幾年郵資飛快上漲，2019年1月以前第一類永久郵票價格為50美分

USPS的聲明表示：「隨著營運花費持續攀升，這些價格調整提供郵政局亟需的收入以達成十年期『為美國運送Delivering for America』計畫尋求的財務穩定。郵政局的價格仍然是世界上最經濟實惠的價格之一。」

郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)今年宣告USPS預期於2023年年初再次提高費率，並說USPS將需要持續以「令人不安的費率」調漲價格，直到USPS能夠實現長期自我支撐。

USPS必須獲得其監管機構郵政管理委員會(Postal Regulatory Commission)批准才能實施調漲計畫，預期郵政管理委員會將會批准漲價。

郵政管理委員會2020年12月通過新的費率訂定系統，允許USPS制定市場主要的郵件價格能高於通膨率，但仍有價格上限，部分依據郵件量以及USPS員工退休 福利的變動制定。

漲價提案已經獲得郵政理事會(USPS Board of Governors)批准。

新一次的費率調升將與上一次的價格變動間隔約六個月，預計未來仍會持續這樣的模式。

2022財年第三季結束時USPS的淨利為597億元，去年同期的淨損失為30億元。

但USPS指出其淨利幾乎要完全歸因於拜登 4月簽署通過的「郵政總局改革法」(Postal Service Reform Act)影響。

USPS財務長科貝特(Joe Corbett)8月表示，這項改革法案預計將在未來十年替USPS省下1070億元，但USPS仍在努力爬出「財務破洞」。