家藏「赭色女人」名畫 夫妻檔疑鴛鴦大盜

亞歷桑納大學藝術博物館於1985年失竊的一幅名畫，到2017年才物歸原主。(美聯社)

一幅價值1億元的德庫寧(Willem de Kooning)畫作於1985年失竊後始終下落不明，直到2017年才發現該幅畫一直收藏在一對已故的退休教師夫妻家中，他們位於新墨西哥州 的家另外還發現其他價值不菲的藝術品，據聯邦調查局(FBI )調查，這對夫婦很有可能就是當年盜走畫作的鴛鴦大盜。

故事主角是教師夫婦傑瑞．奧特(Jerry Alter)和莉塔．奧特(Rita Alter)，他們被懷疑可能是多年前從亞利桑納大學(University of Arizona)藝術博物館 偷走德庫寧畫作「赭色女人」(Woman-Ochre)的竊賊；莉塔2017年過世，丈夫傑瑞於2012年過世。

根據指證，當時的竊賊有一男一女，女子與保全交談期間，她的男性同夥將畫作割下後帶走逃跑，這起懸案的竊賊一直沒被抓到。

直到2017年，警方注意到新墨西哥州一博物館館長以2000元從莉塔故居買來的一幅畫作，後來確認就是失蹤的「赭色女人」。

調查發現奧特夫婦還擁有其他藝術作品，包括兩件價值各自達六位數的畫作，分別出自夏普(Joseph Henry Sharp)和希金斯(Victor Higgins)之手。

奧特夫婦的侄子透露，莉塔生前擁有價值超過100萬元的債券，不過她在新墨哥州銀城(Silver City)擔任語言治療師的年薪僅1萬6171元。

莉塔在銀城地方小學的前同事說，這對夫婦的生活過得很奢華；鄰居消息稱，奧特夫婦經常出國遊玩，FBI調查發現他們造訪過約145個國家。奧特夫婦則對外稱他們的財富來自多筆遺產。

鄰居過去拜訪奧特夫婦家中時，經常看見那幅失竊的德庫寧畫作，大家還打趣說畫得很醜，而他們總是大笑回應。

莉塔過世後，身為遺囑執行人的侄子將畫作和其他雕塑品捐給當地的非營利二手物商店。德庫寧的畫作則在一次 出清物品銷售(estate sale)時賣出。

侄子和畫作買家事前對該幅畫背後的故事並不知情。

地方媒體KOB 4報導，奧特夫婦留下的日程表詳細記錄日常活動，但在1985年感恩節留下神祕的空白，正好與畫作失竊同一天。

一張新發現的家庭照顯示，竊案前一天，兩人出現在圖森市(Tucson)。

FBI並未提供太多奧特夫婦房產內發現的新物品相關資訊，並說「赭色女人」失竊案已經結束。

該畫作如何流入奧特夫婦手中的秘密也已被他們永遠帶進墳墓裡。