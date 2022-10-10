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健保系統遇駭 21州140醫院營運大亂

編譯孫梁／綜合9日電
愛阿華州第摩因的MercyOne醫療中心因為遭網路攻擊，醫療措施受到嚴重干擾。(美聯社)
愛阿華州第摩因的MercyOne醫療中心因為遭網路攻擊，醫療措施受到嚴重干擾。(美聯社)

非營利的衛生系統「共同精神健保」(CommonSpirit Health)上周遭到網路攻擊，造成全系統的部分救護車轉移、癌症手術被迫推遲和電子病歷無法上線，全國21個州的140家醫院陷入運營擾亂，公司表示，勒索軟體的攻擊給全系統1000個醫療網點帶來的損失目前仍難估量。

攻擊事件凸顯出勒索軟體入侵健保系統的嚴重性，影響到病患的安危。共同精神健保在全國有超過1000個醫療設施，涉及的病人約2000萬。

華盛頓州塔科馬市(Tacoma)的凱洛格(Mark Kellogg)說，他的妻子原定3日做舌部癌細胞切除術，但網攻發生後手術被迫停止和推遲數日。他說：「現在一切資料都在電腦裡，沒有網路如同回到石器時代。」

愛阿華州第摩因的MercyOne醫療中心因為遭網路攻擊，醫療措施受到嚴重干擾。(...
愛阿華州第摩因的MercyOne醫療中心因為遭網路攻擊，醫療措施受到嚴重干擾。(美聯社)

網攻發生後，愛阿華州地摩因市MercyOne醫療中心急診部門的五輛救護車，被迫轉移到其他醫療機構，MercyOne和「維吉尼亞·梅森方濟衛生系統」(Virginia Mason Franciscan Health)都採取斷網措施，以防病患的電子紀錄失竊。

網路安全公司Emsisoft表示，如果共同精神系統的所有醫院和網點都受到影響，可能是對衛生系統的最嚴重網路攻擊。Emsisoft說，他們今年至少追蹤到15起勒索軟體入侵到衛生系統，其中12起攻擊出現了資料被盜。Emsisoft說，健保系統迄今已知的最大網路攻擊之一，是勒索軟體2020年9月對「環宇衛生服務系統」(Universal Health Services)250個健保設施的入侵，但這一攻擊很可能被「共同精神健保」遇到的勒索攻擊超過，將取決於全系統的多少設施受到波及，公司的恢復將付出巨大成本。

聯邦調查局(FBI)和其他聯邦機構2020年警告說，有可靠信息顯示，網路罪犯可能會對美國的醫院和健保系統發起竊密的網路攻擊，因為犯罪分子試圖在攻擊目標對網路採取加密措施前，要竊取更多的資料，以作為勒索籌碼和索求最高要價。

健保系統是聯邦政府列名的全國16個重大基礎設施之一。

健保 手術 癌細胞

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