美推新「北極地區國家策略」十年計畫 抗衡中俄

白宮7日公布北極圈十年策略計畫包括四大主軸。圖為站在北極浮冰上的一隻北極熊。(美聯社)

白宮7日公布北極圈十年策略計畫，內容包括增加軍事演習，以便能在北極地帶與俄羅斯 、中國相互抗衡。

名稱為「北極地區國家策略」(National Strategy for the Arctic Region)的計畫報告，上一次公布是在2013年。計畫當中包括四大主軸，宗旨則為面臨氣候變遷 及莫斯科、北京 頻頻進犯之際，能夠維持北極地帶和平、穩定、繁榮及合作。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，這項計畫以具有高度迫切的態度面對氣候危機，並為永續發展投入新預算，以便能在改善北極圈居民生活品質的同時，兼顧環境保護。計畫當中也承認俄羅斯在烏克蘭發動戰爭之後，讓各國競爭變得白熱化。

策略計畫裡列舉的目標，包括了增加美軍在北極地帶的能見度，例如與盟邦及夥伴加強軍事演習、讓北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)朝向現代化發展，以及加派美國海岸巡防隊(US Coast Guard)破冰船(icebreakers)。

美國2013年第一次公布「北極地區國家策略」報告時，氣候變遷開始帶動新興商業活動，連帶出現潛在衝擊。冰山融化在北極地區出現不少船運新通道，各國則爭相較勁，設法取得北極圈的石油、天然氣等天然資源。

從2013年報告公布之後，俄羅斯在北極地帶部署了大量軍事資源，也讓區域裡的軍事基地、空軍基地進行現代化革新，同時安排了新的沿海飛彈系統及防空飛彈系統。另外，俄軍潛水艇同樣獲得升級，軍事演習與軍事訓練活動都有增加。

報導指出，克里姆林宮正為位於北極圈的領土研發新的經濟基礎建設，在「北方海路」(Northern Sea Route)沿線宣示領海主權，限縮航行自由。

中國則在北極地區持續擴大推出經濟、外交、科學、軍事等方面的活動。過去十年間，北京為重要礦產開採及更多科學研究，投注預算已經翻倍，擴編破冰船艦隊，並且首度派遣軍艦進入北極圈。