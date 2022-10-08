史上第一位非裔女法官加入 大法官本審期首張團體照公布

最高法院九名大法官合影是由來已久的儀式，不過7日拍攝的最新團體照看起來特別不一樣，出現 6 月剛加入法院的第一位非洲裔女性大法官凱坦吉．傑克森（右後）。（美聯社）

最高法院九名大法官 集合合影是由來已久的儀式，不過，7日拍攝的本審期最新團體照看起來特別不一樣，寫下許多第一的紀錄。

九名成員最新團體照包括6月剛加入高院 的第一位非洲裔 女性大法官凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)，正因為她的加入，白人男性首次未在法院占多數席位、首次出現四名女法官同時在最高法院服務、法院首次有兩名非洲裔大法官。

凱坦吉．傑克森本周參加第一次辯論。

九位大法官7日集合由新聞攝影師拍攝正式照片，這樣的照片有時被稱為最高法院「班級照」(class photo)，法官們在比照法庭設置的紅色簾幕前或站或坐，其中五名大法官身穿黑色長袍坐在第一排，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)坐在正中間；其餘四位大法官站在後排；大法官們按資歷排列，任職時間最長的大法官湯瑪斯(Clarence Thomas，非裔)坐在羅伯茲的右手邊， 剛加入不久的傑克森站在最右邊。

依規定，法官聽取辯論時，法庭內不允許任何人使用攝像機，因此班級合影是為數不多的大法官合照。最近比較特別，法官們上周也在傑克森授職儀式上合影留念。

唯有在新法官加入法庭時才會拍攝新的班級照片。