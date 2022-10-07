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IBM投資200億元在紐約州設廠 拜登大表歡迎

中央社／紐約州波基普西6日綜合外電
圖為IBM的CEO Arvind Krishna。（路透）
圖為IBM的CEO Arvind Krishna。（路透）

美國總統拜登（Joe Biden）今天訪問「國際商業機器公司」（IBM）紐約廠時，頌揚政府致力補貼美國半導體晶片製造及增加藍領工作機會的措施。

路透報導，IBM計劃未來10年在紐約哈德遜河谷（Hudson Valley）地區投資200億美元，用於建造與發展半導體、大型主機技術、人工智慧和量子運算。

拜登表示：「誰說我們不能引領全世界的製造業？供應鏈將從這裡開始，也要在這裡結束，就在美國。」

拜登說，要讓目前在海外生產的關鍵商品回歸美國製造，以提振製造業並確保美國國家安全，政府資金不可或缺。行政部門和民主黨人已將數十億美元聯邦資金用於鼓勵民營部門支出和創造就業機會。

拜登說：「美國發明了這些晶片。」

自拜登8月簽署「晶片法案」（CHIPS Act）以來，美國企業已宣布一系列投資，IBM的投資是最新一例。晶片法案將投注520億美元補貼半導體晶片的製造和研究。

白宮表示，對私營企業提供巨額補貼有其必要，因為中國和歐洲聯盟一直在向晶片公司提供數十億美元的誘因。

拜登試圖在11月國會期中選舉前，善加利用企業宣布投資的利多消息。他上月也前往俄亥俄州，在英特爾公司（Intel Corp）計劃投資200億美元的半導體製造廠預定地發表談話。

IBM的波基普西（Poughkeepsie）工廠所在地哈德遜河谷，在美國工業革命期間曾是經濟重鎮，但在上世紀下半葉，隨著企業遷移到成本更低的地方設廠，當地工作機會也逐漸枯竭。

IBM在1990年代遷移晶片廠和其他製造廠時，曾在當地解雇了數以千計人。這家企業如今表示，計劃將此地打造為「IBM量子運算發展的全球中心，就像今天的大型主機業務一樣」。

IBM並未提供200億美元投資計畫細節。

白宮表示，這是拜登經濟政策所帶動的投資。

美光科技（Micron Technology）4日也表示，將在未來至少20年內投資多達1000億美元，在紐約建立一座半導體製造廠，預計創造近5萬個工作機會，第一階段規劃在2030年之前投資200億美元。

投資 拜登 晶片

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