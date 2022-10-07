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電子菸 14%中學生抽過 中國製水果糖果味最受歡迎

編譯孫梁／綜合6日電
調查顯示，14%的中學生表示使用過電子菸，高於去年調查時的11%。（美聯社）
調查顯示，14%的中學生表示使用過電子菸，高於去年調查時的11%。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)6日公布對全國中學生的調查顯示，14%的人表示使用過電子菸，高於去年調查時的11%；受訪者提到最多的電子菸品牌是PuffBar、Vuse和Juul，許多人稱更喜歡中國產的草莓冰淇淋味和香草味電子菸，但不在調查人員列出的13個品牌內。

調查中250萬名初中生和高中生表示，他們過去30天使用過電子菸，約占9%，儘管遠低於2019年的近28%，但比成年人的3%高出許多。

研究人員認為，今年統計電子菸的數字高於去年，但沒有可比性，因為去年許多學校因疫情關閉，不過仍反映出電子菸廠家繞過監管限制，繼續加強電子菸對青少年的吸引力。

中學生最喜歡的電子菸口味是中國製造的水果味和糖果味，「兒童無菸運動」(Campaign for Tobacco-Free Kids)發言人表示：「只要市場上仍有各種口味的電子菸，青少年就會趨之若鶩。必須從市場上清除所有電子菸才能解決問題。」

反電子菸和菸草組織感到不安的是，在使用電子菸的高中生中，四分之一天天使用，近半數是每個月使用20至30天。非營利組織「真相計畫」(Truth Initiative)會長柯瓦說：「這是青少年成癮的信號，電子菸將成為他們的終生嗜好。」

聯邦食品暨藥品管理局(FDA)曾認為電子菸利大於弊，因為是成年人戒掉傳統香菸的替代品；但在2018至2019年爆發青少年的電子菸危機，以及家長、學校、國會議員和公衛專家強烈抗議後，FDA 2019年開始限制電子菸，包括禁止許多口味的品牌和要求廠家申請銷售許可，而電子菸廠商則轉而將各種水果口味的電子菸推向市場。

國會今年春天授權FDA加強對電子菸的管理，7月又授權FDA將未獲許可的電子菸逐出市場，FDA目前在審查100萬份銷售合成尼古丁電子菸的申請。

FDA 天使 聯邦疾病防治中心

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