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喝一杯 有多少卡路里，你知道嗎？ 財部擬要業者標誌清楚

記者張聲肇／綜合報導
美國消費者聯盟等團體本周在華府聯邦法院提告財政部，要求該部回應民間請願，規定酒類產品標識清楚關係消費者健康的資訊。(Getty Images)
美國消費者聯盟等團體本周在華府聯邦法院提告財政部，要求該部回應民間請願，規定酒類產品標識清楚關係消費者健康的資訊。(Getty Images)

喝酒喝進多少卡路里？ 酒瓶上面目前沒註明，但政府考慮規定業者一定標識清楚。這是消費者團體敦促多年，不惜和政府對簿公堂的最新發展。

財政部菸酒稅務貿易局6月表示，正在考慮修改酒類產品標誌規定，業界預期新規定將要求廠商揭露過敏原、原料和營養成分，包括熱量，今年底或明年初就開始實行。

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)等團體本周在華府聯邦法院控告財政部，要求法院裁決，該部須回應2003年的民間請願，規定酒類產品清楚標誌關係消費者健康的資訊。

公衛專家說，消耗量多寡、卡路里含量、酒精成分等資訊，有助消費者自我設限，不致過量。

塔夫茨大學醫學院公衛教授柯區─魏哲(Susan Koch-Weser)說，酒品的營養標誌可讓關注自己健康的消費者省很多事，因為大家從其他的營養標誌資料早已獲知如何活得輕鬆些，不用喝一杯也得計較許多。

代表啤酒、葡萄酒和烈酒廠商的業界社團說，他們早就自願標誌不少消費者關心的營養和成分在商品上面，政府還要更進一步要求，令人擔憂。

啤酒業者2016年起就自動在產品標識中列出卡路里、營養、原料、建議飲用量等，啤酒研究中心(Beer Institute)說，95％會員廠商如Anheuser-Busch InBev、 Molson Coors Beverage Co. 和美國海尼根( Heineken USA)都已經這麼做。

美國葡萄酒業者協會副會長凱塞(Michael Kaiser)說，葡萄酒業者也樂意標誌出更多資訊，但擔心會影響產品的美觀，也會提高小廠商的生產成本。

烈酒業者也表示願意標誌「建議飲用量」和「每杯卡路里含量」等資訊，但不願承諾把原料也明確列出。

財政部 醫學 華府

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