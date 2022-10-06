馬斯克440億收購案想「降價30%」慘遭推特拒絕

馬斯克傳出曾提出降價30%收購推特的要求，但未獲同意。(美聯社)

知情人士透露，馬斯克 提議以原價440億美元收購推特 ，是因為先前向推特提出降價的要求，但沒能獲致任何進展。

根據華爾街街日報和紐約時報，馬斯克和推特的代表律師近幾周在一連串電話會議裡，針對以低於每股54.2美元的價格進行收購的可能性，曾展開非正式討論。紐時說，馬斯克希望降價三成。

因為雙方談不成，馬斯克不得已才在周一提出，願遵守原始協議的條件。法律專家認為，馬斯克態度轉變是承認了他的官司可能站不腳。

金融時報報導，馬斯克已獲推特同意，延後原訂周四開始、法院審理之前必須先進行的採證程序（deposition）。在收到馬斯克原價收購的提議後，推特正向法院尋求合約保護，希望交易不會再生變數。法院文件顯示，馬斯克原訂德州時間周四上午9時30分起，接受推特代表律師前來採證兩天。他已取消過一次採證，理由是有染疫風險。

推特現在最擔心的是，馬斯克仍有迴旋餘地，可破壞他先前安排的130億美元債務融資 而擺脫交易。根據推特陣營的一位人士，他們比較不擔心銀行本身不願意履行其債務承諾。

馬斯克似乎想為此一交易增加不在原收購協議上的附帶條件，也就是收到債務融資後才完成交易，但推特不肯。