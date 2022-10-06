我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

馬斯克440億收購案想「降價30%」慘遭推特拒絕

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克傳出曾提出降價30%收購推特的要求，但未獲同意。(美聯社)
馬斯克傳出曾提出降價30%收購推特的要求，但未獲同意。(美聯社)

知情人士透露，馬斯克提議以原價440億美元收購推特，是因為先前向推特提出降價的要求，但沒能獲致任何進展。

根據華爾街街日報和紐約時報，馬斯克和推特的代表律師近幾周在一連串電話會議裡，針對以低於每股54.2美元的價格進行收購的可能性，曾展開非正式討論。紐時說，馬斯克希望降價三成。

因為雙方談不成，馬斯克不得已才在周一提出，願遵守原始協議的條件。法律專家認為，馬斯克態度轉變是承認了他的官司可能站不腳。

金融時報報導，馬斯克已獲推特同意，延後原訂周四開始、法院審理之前必須先進行的採證程序（deposition）。在收到馬斯克原價收購的提議後，推特正向法院尋求合約保護，希望交易不會再生變數。法院文件顯示，馬斯克原訂德州時間周四上午9時30分起，接受推特代表律師前來採證兩天。他已取消過一次採證，理由是有染疫風險。

推特現在最擔心的是，馬斯克仍有迴旋餘地，可破壞他先前安排的130億美元債務融資而擺脫交易。根據推特陣營的一位人士，他們比較不擔心銀行本身不願意履行其債務承諾。

馬斯克似乎想為此一交易增加不在原收購協議上的附帶條件，也就是收到債務融資後才完成交易，但推特不肯。

馬斯克 推特 融資

上一則

NFL傳奇四分衛布雷迪與超模妻傳要離婚 已各自聘請律師

下一則

裘莉告布萊德彼特 2016年在私人飛機上對她及子女家暴

延伸閱讀

馬斯克和推特訴訟 最快今達協議 為完成收購鋪路

馬斯克和推特訴訟 最快今達協議 為完成收購鋪路
特斯拉、SpaceX、推特…馬斯克忙翻 還在和證監會纏鬥

特斯拉、SpaceX、推特…馬斯克忙翻 還在和證監會纏鬥
馬斯克買下推特下一步？裁員、清假帳號、變西方版微信

馬斯克買下推特下一步？裁員、清假帳號、變西方版微信
馬斯克回心轉意要買推特後還能反悔嗎？四QA看懂

馬斯克回心轉意要買推特後還能反悔嗎？四QA看懂

熱門新聞

承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

2022-09-29 14:02
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

2022-09-30 14:05
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

2022-09-28 22:01
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

2022-10-01 13:24

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西