夢想生身分訴訟 聯邦上訴法院再發回下級法院重審

聯邦上訴法院5日將「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)訴訟發回下級法院重審，數十萬身分爭議懸而未決的「夢想生 」得以暫時鬆一口氣。

前總統歐巴馬任內推出的夢想生計畫今年6月屆滿10周年。這項計畫為數十萬名年幼時沒有合法入境身分的年輕人提供保護，可以繼續在美居留、上學及工作，不會遭到遞解出境。然而，此夢想生計畫一直受到法律上的挑戰，因為此一身分合法化，迄今未得國會許可，拖延多年，何去何從，一直是未知數。

聯邦第五巡迴上訴法院5日裁定，先前裁決夢想生計畫違法的下級法院法官，必須將拜登 政府頒布的新規納入考量。根據拜登政府規定，夢想生計畫可以繼續進行，但僅限已經加入計畫的夢想生，不接受新案申請。

發回下級法院重審的最新發展，至少讓夢想生計畫可以再撐幾個月。然而，最高法院目前以保守派大法官占多數的情況下，夢想生計畫未來是否繼續存在，命運未卜。

為了因應夢想生計畫可能被法院撤銷，拜登政府已經備妥預備方案。消息人士對國家廣播公司(NBC)指出，拜登總統已經擬好行政命令，指示美國移民和海關執法局(USICE)將夢想生的遞解出境列為次要事項(deprioritize)，如果夢想生對社會安全、國家安全並無威脅，則盡量避免遞解。不過，行政命令只有短暫效力，新任總統上台也可以取消行政命令。

今年8月，拜登政府宣布10月31日將開始實施新規定，內容在於將夢想生計畫納入法律，並針對最高法院曾對夢想生計畫表示反對，提出解決之道；新規定正是第五巡迴上訴法院將案件發回設在德州的聯邦地院重審的理由。

「國會拉丁裔黨團」(CHC)主席、民主黨籍加州聯邦眾議員魯伊斯(Raul Ruiz)5日發表聲明指出，夢想生現在可以「暫時鬆一口氣」，但為夢想生身分尋找可長可久的治本之道，仍然極為迫切。

歐巴馬2012年發布行政命令推出夢想生計畫，前總統川普 上台後，2017年9月宣布終止夢想生計畫，並要求國會必須通過移民改革法案，但國會協商後來破局，倡議團體則對夢想生計畫遭川普政府終止而向聯邦法院提告。