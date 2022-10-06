NFL傳奇四分衛布雷迪與超模妻傳要離婚 已各自聘請律師

坦帕灣海盜四分衛布雷迪（左）與超模妻子吉賽兒邦臣曾被視為模範夫妻，現也傳出兩人已各自聘請離婚律師。(Getty Images)

曾被視為模範夫妻、最近卻處於分居狀態的職業美式足球 坦帕灣海盜隊(The Tampa Bay Buccaneers)四分衛布雷迪(Tom Brady)與超模妻子吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)，現在傳出兩人已各自聘請離婚律師，正在「探索他們的婚姻選擇」。

與這對夫妻關係密切的消息人士4日告訴有線電視新聞網(CNN)這項進展；CNN9月報導兩人最近分居，並一直在處理「婚姻問題」。

布雷迪與吉賽兒於2009年結婚，育有兩子，分別是12歲與9歲；布雷迪還有一個15歲的兒子，是他與演員前女友穆娜漢(Bridget Moynahan)所生。

現年45歲的NFL 傳奇四分衛布雷迪，今年2月曾宣布從NFL(國家美式足球聯盟)退役，但又在一個月後反悔，開啟個人第23個賽季的征程。現年42歲的吉賽兒邦臣最近於9月出版的「她」(Elle)雜誌採訪中表示，她對丈夫宣布退休後重返球場，感到「擔憂」。

吉賽兒邦臣在訪談中表示，美式足球「是非常暴力的運動，我有孩子，希望他能更常同在。我確實一遍又一遍地和他進行了這些對話。但最終，我覺得每個人都必須做出適合的決定。他也需要追隨他的快樂。」

布雷迪本人在最近一次他的播客談話中，談到在NFL打球20多年個人付出的一些代價。他說：「我已經23年沒有過聖誕節 ，23年沒有過感恩節，我沒有和我關心的人過生日，他們的生日從8月到1月下旬。而且我不能參加葬禮，也不能參加婚禮。」

布雷迪說：「我的兒子讀高一，他在打橄欖球，我九歲的孩子也需要我照顧。我還有父母，這些事情對我非常重要。」

布雷迪說：「我認為到了人生某個時候，你會說：『你知道嗎？我已經足夠了，是時候繼續前進，邁入人生其他部分。」