普度大學宿舍驚傳凶殺案 韓裔生刺死室友後自首

普大學生宿舍McCutcheon Hall，5日凌晨發生凶殺案。(普大官網截圖)

印第安納州普度大學5日凌晨驚傳學生宿舍凶殺案，一名來自南韓 的22歲國際學生謝吉明(Ji Min Sha，音譯)刺死20歲的室友查德(Varun Manish Chheda)，當地警局表示，行凶動機仍在調查，同樓層的學生表示，案發時曾聽見疑似尖叫聲。

涉嫌殺死室友的普渡大學南韓留學生謝吉明。(警方提供)

普度大學發言人確認這起凶殺案發生在校園，校方表示，5日凌晨12時44分，警察 接到報案趕到學生宿舍McCutcheon Hall後，發現一名學生陳屍房間，警方表示，兇嫌自行打電話報案，嫌犯與死者為同寢室室友。這是該校疫後返校實體上課後的第一起校園重大治安案件。

死者為年僅20歲的查德。(youtube截圖)

當地Tippecanoe郡法醫辦公室隨後公布，死者為20歲的查德，家住印第安拿波利斯市，是數據科學系大四學生，再過一個月就要滿21歲，法醫指死因為多處利器外傷致死。警方也提到，查德應是在清醒時遭攻擊。

警方將謝吉明移送監獄 時，面對現場媒體詢問，被戴上手銬的謝吉明只回了一句「我愛我的家人」(I love my family)。

普度警局警長維特(Lesley Wiete)表示，22歲的兇嫌謝吉明面臨謀殺控罪，暫關押在Tippecanoe郡監獄。嫌犯就讀該校網路安全系三年級，為來自南韓的國際學生。

維特說，這宗凶殺案是「無緣無故」且「毫無意義」的攻擊行為。案件可能有目擊者，但並沒有跟死者同間房，在警方進行調查時，同樓層的八名學生被暫時撤離宿舍。住在該宿舍樓的學生Jad Khalaf說，從未質疑普度大學的校園安全，對這次的殺人案感到震驚。

普度大學發言人多提(Tim Doty)說，當時未發布校園警報，因為嫌犯自行撥打911報案，且立即被拘捕。校方也在5日上午發布聲明，對於受害者與家人、朋友表達哀悼，並表示保障學生安全是優先要務，同時鼓勵學生，如有需要可尋求該校心理諮商服務。

根據指出，被害學生2020年畢業於印第安拿波利斯北部的私立「公園都鐸學校」(Park Tudor School)高中部，該校的公開信息顯示，查德在畢業那年進入國家優秀獎學金計畫(National Merit Scholarship Program)的半決賽，也曾是當年總統學者獎候選人。