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裘莉告布萊德彼特 2016年在私人飛機上對她及子女家暴

編譯陳韻涵／綜合5日電
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（左）4日在洛杉磯法院，對前夫布萊德彼特提出交叉訴狀，揭露彼特2016年在私人飛機上對她及子女動粗，最終導致兩人以離婚收場。（美聯社）
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（左）4日在洛杉磯法院，對前夫布萊德彼特提出交叉訴狀，揭露彼特2016年在私人飛機上對她及子女動粗，最終導致兩人以離婚收場。（美聯社）

好萊塢女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)4日在洛杉磯法院對前夫布萊德彼特(Brad Pitt)提出交叉訴狀(cross complaint)，揭露彼特2016年在私人飛機上對她及子女動粗，最終導致兩人以離婚收場。

紐約時報報導，此案是裘莉與彼特就曾共同持有之法國酒莊交易案的一環，裘莉的律師表示，裘莉有意把酒莊的股份賣給彼特，但彼特要求她簽署保密條款後破局，該條款限制她在法庭外談論彼特對她及兩人子女的身心傷害。

訟狀提及這一家人2016年9月從法國飛往加州期間，彼特對她和六名子女的肢體和言語暴力。

訴狀寫道，「彼特掐住其中一名子女的脖子，並打另一名子女耳光」，「抓住裘莉的頭搖晃」；此外，彼特「把一瓶啤酒倒在裘莉身上，並對另一名子女倒啤酒和紅酒」。

聯邦檢調單位調查這起事件後，決定不予起訴；但事件後沒幾天，裘莉訴請離婚。

2016年，與彼特親近的不具名人士曾多次提及，彼特會打小孩。

裘莉和彼特離婚官司纏訟多年，不僅攸關子女監護權，也牽扯兩人十多年前在法國購買的米拉瓦爾酒莊(Château Miraval)。

彼特今年提告前妻違反「契約權利」(contractual rights)，指裘莉未經他同意，便把屬於裘莉的半數股份賣給蘇托力(Stoli，全名為Stolichnaya)集團的子公司。

裘莉則在交叉訴狀中表示，彼特要求保密協議，兩造談判破局後，她才把屬於她的股份賣掉；裘莉在訴狀中指出，調查此事的FBI探員知悉彼特2016年在機上對裘莉及其子女的毆打叫罵，「得出政府有充分理由，以聯邦罪刑追究彼特當天刑事責任的結論」。

裘莉 加州 紐約時報

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