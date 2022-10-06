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Chess.com調查 19歲西洋棋特級大師尼曼疑作弊上百次

記者張聲肇／綜合報導
根據Chess.com網站發布的調查報告，美國19歲西洋棋特級大師尼曼在網路棋賽中，可能作弊不下百次，包括有獎金的比賽。（取材自推特）
根據Chess.com網站發布的調查報告，美國19歲西洋棋特級大師尼曼在網路棋賽中，可能作弊不下百次，包括有獎金的比賽。（取材自推特）

根據Chess.com網站發布的調查報告，被視為神童的美國19歲西洋棋特級大師尼曼(Hans Niemann)在網路棋賽中，可能作弊不下百次，包括有獎金的比賽。

一個月前，世界棋王卡爾森(Magnus Carlsen)指控尼曼比賽作弊，Chess.com調查後，發布72頁的報告，其中提到華爾街日報曾經報導，2020年尼曼私下向該網站的主管承認，自己作弊過，該網站的比賽，一度禁止他參加。

今年9月，Chess.com關閉尼曼的帳戶，理由有三：他自己承認作弊；他近期的表現可疑；他的排名爬升太快也太不穩定，更引人疑竇。

報告說，「我們不懷疑他是天才棋手，但他的比賽成績，從統計學的觀點來看，未免太不尋常。」

尼曼本人公開承認12歲到16歲期間，曾在網路賽中作弊，調查報告則稱，這個劣習直到最近都沒改。

有線電視新聞網(CNN)報導，Chess.com說，該網站用戶有好幾百萬個，網路棋賽每天不下1000萬場，為了抓作弊，特地裝了警示軟體，如果「真人」棋手的棋步和「西洋棋引擎」所暗示的相差太遠，就會亮紅燈。那麼多人在該網站下棋，作弊的不到0.14%。

上個月，世界棋王卡爾森說，兩人在密蘇里聖路易35萬元獎金的辛克菲爾德杯比賽時，尼曼作弊；31歲挪威人卡爾森推文說，「我相信尼曼作弊的次數和時間，比他公開承認的還多、還近。」

「他棋盤賽的進步頗不尋常，我的印象是，在關鍵時刻他一點都不緊張，甚至不很專心。」卡爾森沒有說明尼曼如何作弊，他又如何看出有貓膩。

卡爾森輸給尼曼後，就退出比賽，世界西洋棋聯盟上周宣布，要深入調查卡爾森所指控的情節。

尼曼接受聖路易西洋棋俱樂部訪問時說，「Chess.com 上的網路賽，我偶爾會作弊，被抓包，我承認，這是我一輩子犯過的最大錯誤，我感到很丟臉；(但是)棋盤賽我從未作弊。」

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