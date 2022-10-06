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鮑德溫誤殺攝影師案和解 「鐵鏽」明年1月恢復拍攝

編譯孫梁／綜合5日電
男星亞歷鮑德溫在拍片現場開槍誤殺攝影師哈麗娜哈欽斯，死者家人同意與鮑德溫和電影製片人和解。( 美聯社）
男星亞歷鮑德溫在拍片現場開槍誤殺攝影師哈麗娜哈欽斯，死者家人同意與鮑德溫和電影製片人和解。( 美聯社）

電影拍攝現場被演員亞歷克鮑德溫(Alec Baldwin)開槍誤殺的攝影師哈麗娜哈欽斯(Halyna Hutchins)的家人5日表示，同意就控告鮑德溫和電影製片人的訴案，達成和解協議，但對拍攝場地安全隱憂的制裁仍未解決，哈欽斯的遺屬將作為製片人之一，表示明年1月重啟電影「鐵鏽」(Rust)的拍攝。

哈欽斯的鰥夫馬修·哈欽斯(Matthew Hutchins)和九歲的兒子聲明說：「我們指控製片人和鮑德溫的過失致死案，達成了和解協議，仍有待法院批准。」馬修表示：「作為和解協議的一部分，提控將被撤銷。拍攝將於明年1月恢復，主要演員仍是原班人馬，我將負責影片的製作。」

鮑德溫去年10月21日用槍指著哈欽斯時走火，導致哈欽斯喪命和導演索薩(Joel Souza)受傷。達成和解協議對鮑德溫無疑是好消息，他同時也在社群媒體上宣布，表示「在悲劇件發生後的艱難過程中，我們都希望能為哈欽斯的兒子做些什麼，我們感謝提出建議的每個人。」

鮑德溫說他沒有扣動扳機，槍是意外走火，但聯邦調查局最近公布法醫報告認為，沒有扣扳機子彈不會射出。新墨西哥州的法醫辦公室表示，這是一起意外事故。

新墨州職業安全與衛生審查委員會對「鐵鏽影業製作公司」開出13萬7000元罰款，指電影製作方沒有遵守槍支安全的行業規定，委員會定明年4月12日開始舉行八天聽證。尚不清楚對拍攝場地的制裁解決前，「鐵鏽」能否恢復拍攝。

電影 新墨西哥州 社群媒體

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