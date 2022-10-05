川普抗告：應允特別主事官審裁機密文件

圖為聯邦特工8月9日搜索佛州海湖莊園。(美聯社)

美聯社報導，前總統川普 律師團4日向聯邦最高法院提告，請求最高法院推翻下級的上訴法院裁定，允許特別主事官(special master)可以審查聯邦調查局(FBI)8月8日搜查川普佛羅里達州寓所海湖莊園(Mar-a-Lago)時所扣押的「機密文件」。

聯邦第11巡迴上訴法院9月裁定，特別主事官只能審查被扣押文件中的「非機密文件」，但川普及律師團主張，只有允許特別主事官審查機密文件，才能「確認被標記為機密的文件是否真的是機密，以及這些文件究竟是總統職務機密或是川普的個人紀錄。」

抗告狀中說：「任職總統期間，川普對機密等級的分類有絕對權力，因此當前對任何文件機密等級狀態有爭執，不能僅僅透過文件上的標註就能確定；倘若特別主事官無權審查，等同目前司法部 的見解不受挑戰，而凌駕前總統的法定權威。」團隊主張，程序透明，可以提供本案亟需的監督。

本案目前由主管南方地區緊急事件的湯瑪斯(Clarence Thomas)大法官 受理，他可以選擇自己處理，或將本案提交至合議庭審理，尚不清楚他會採取哪一種程序；不過，湯瑪斯大法官保守派立場人盡皆知，目前還正因他是唯一一位反對國會眾院調查1月6日國會山莊暴亂事件的大法官而備受矚目，許多意見質疑他因為自己的保守派立場，而無法做到公正審判，因此他將如何處理川普抗告案備受各界關注。