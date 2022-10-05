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菸草鉅商收購戰 ITG遭判賠雷諾茲1.7億

編譯洪毅／綜合4日電
圖為ITG收購的品牌產品。(美聯社)
圖為ITG收購的品牌產品。(美聯社)

德拉瓦州衡平法院法官日前裁定，帝國菸草(Imperial Brands)子公司ITG Brands於2015年向英美菸草(British American Tobacco)子公司美國雷諾茲菸草公司(Reynolds American)收購四個香菸品牌後，應賠償美國雷諾茲的損失，估約1億7000萬元。

德拉瓦州衡平法院法官洛瑞·威爾(Lori Will)表示，收購協議中「毫不含糊」的條款，支持了美國雷諾茲的主張，即ITG有責任賠償雷諾茲向佛州政府支付的和解金。

威爾還說，過去的判決讓美國雷諾茲在交易案後，每年還需支付數千萬元給佛州政府，迄今已交出超過1億7000萬元的協議金。

ITG向美國雷諾茲收購的四個香菸品牌分別是：Kool、Maverick、Salem、Winston；而在收購之前，雷諾茲子公司R. J. Reynolds Tobacco Company已佛州達成協議，就吸菸造成的醫療開銷支付協議金。

當時的收購協議中，ITG承諾會盡最大努力加入該協議，就四個香菸品牌的銷售向佛州支付協議金，但是ITG迄今仍未加入該協議，亦未支付協議金；而美國雷諾茲脫手四品牌後亦然。

這讓佛州政府將ITG與美國雷諾茲雙雙告上法院，當時的法官判決，在ITG加入協議之前，協議金應由雷諾茲墊付，自此引發兩間公司持續數年的法律戰。

兩家公司在去年於明尼蘇達州就類似議題達成協議，ITG同意自2021年起就收購四個香菸品牌而向明州支付協議金，2015年至2020年的協議金則是兩公司共同分攤。

佛州 德拉瓦州 明州

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