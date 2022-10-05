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「屈辱+精神痛苦」 川普告CNN誹謗 求償4.75億

編譯徐薏茹／綜合4日電
前總統川普對有線電視新聞網提起訴訟，控告其誹謗並求償4億7500萬元。(Getty Images)
前總統川普對有線電視新聞網提起訴訟，控告其誹謗並求償4億7500萬元。(Getty Images)

前總統川普3日控告有線電視新聞網(CNN)誹謗，求償4億7500萬元；他同時也宣稱要對多家媒體，以及調查去年1月6日國會暴亂的眾院特別委員會採取法律行動。

川普在佛羅里達州羅德岱堡(Fort Lauderdale)地區法院提出控案，訴訟文件指稱CNN「以書面及口頭的形式誹謗」，聲稱近期CNN這種行為加劇，是因為「擔心原告將參與2024年總統大選」。

訴訟文件引用CNN主持人與來賓對川普的多次批評言論，抨擊川普的政策與他對2020年總統大選結果的質疑；訟狀也稱某些來賓援引希特勒和德國納粹歷史來批評川普的行為，被指誹謗川普的來賓包括女歌手琳達朗絲黛(Linda Ronstadt)。

訴訟稱CNN的報導造成川普經歷「尷尬、痛苦、屈辱與精神痛苦」；CNN拒絕回應被控告。

過去川普經常威脅要控告他認為報導不公正的媒體，雖然很少真的興訟，但攻擊媒體已成為他政治生涯的風格。

川普2020年競選連任期間曾就紐約時報(The New York Times)與華盛頓郵報(The Washington Post)的報導提告，指控兩報抹黑他與俄羅斯干預2016年總統大選有關；對紐時的訴訟被駁回，對華郵的訴訟案則仍在進行中。

至於這次川普威脅要控告的其他媒體，他沒有確切指出是哪幾家，但聲稱將對關於2020年大選的「假消息」提出訴訟。

另外他還聲稱要針對國會暴亂特別委員會「不調查」他對選舉舞弊的指控採取行動；川普在全國各地法院提出有關大選舞弊的訴訟全數被駁回；他在聲明中稱：「『不特別委員會』(The Unselect Committee)拒絕承認，1月6日前幾天，我曾經建議並授權部署數千部隊，以確保國會和全國的和平、安全和保障。」

不過，沒有證據表明川普曾下令增加人力預防暴力事件發生。

川普 眾院

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