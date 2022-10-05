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77囚誤打6倍疫苗劑量 愛州受緊急法規保護免賠

編譯洪毅／綜合4日電
愛州麥迪遜堡監獄去年4月發生為77名囚犯接種新冠疫苗的超量事件。(Getty Images)
愛州麥迪遜堡監獄去年4月發生為77名囚犯接種新冠疫苗的超量事件。(Getty Images)

愛阿華州媒體「The Gazette」報導，麥迪遜堡(Fort Madison)監獄去年4月發生為77名囚犯接種新冠疫苗六倍劑量的情事；但由於緊急狀態的保護，愛州訴願委員會(State Appeal Board)3日一致認定，州政府不須就此事賠償受刑人。

77名遭到接種六倍輝瑞疫苗劑量的受刑人中，52名向州政府索賠每人100萬元，作為接種過量疫苗之後引發不適反應的賠償。

但是愛阿華州檢察長辦公室援引「公共緊急事態準備法」(Public Readiness and Emergency Preparedness Act，PREPA)，認為州政府不負賠償責任；而愛州檢方的主張，於3日得到訴願委員會全體成員的認可。

PREPA為聯邦法律，賦予衛生部在公衛緊急狀態下，宣布特定機構免於民事責任之權；而當前的新冠疫情下，衛生部就宣布若有疫苗劑量出錯之情事時，提供疫苗的機構免於民事責任。

麥迪遜堡監獄囚犯接種六倍劑量的情事發生在去年4月13日，現場的兩名護理師為77名受刑人接種完疫苗後，準備去取疫苗瓶為其他受刑人接種，卻發現全部的疫苗都已告罄，方才意識到兩人為受刑人接種過量的疫苗。

兩名護理師因此遭到愛阿華州政府解雇，其中至少一名護理師遭到愛阿華州護理師公會(Iowa Board of Nursing)罰款500元。

至於遭到接種六倍劑量的受刑人，有發生如肌肉痠痛等副作用，但均為接種新冠疫苗後的典型症狀，沒有人因此住院。

疫苗 愛阿華州 緊急狀態

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