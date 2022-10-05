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「礦工的女兒」鄉村歌后琳恩離世 享壽90歲

記者胡玉立／綜合報導
鄉村歌后、煤礦工人的女兒羅莉塔·琳恩，4日在田納西州家中去世，享年90歲。(美聯社)
鄉村歌后、煤礦工人的女兒羅莉塔·琳恩，4日在田納西州家中去世，享年90歲。(美聯社)

享譽名聲的鄉村歌后、「煤礦工人的女兒」羅莉塔·琳恩(Loretta Lynn)4日在田納西州颶風米爾斯(Hurricane Mills)牧場家中去世，享年90歲。

琳恩身為詞曲創作歌手，自1960年代起，不斷透過歌曲坦率無懼地講述阿巴拉契(Appalachia)地區女性的生活和愛情，塑造出堅韌不拔的女性形象，也使她擺脫貧困，成為美國鄉村音樂的一大支柱，1988年入選鄉村音樂名人堂。

琳恩開始演唱生涯前即已有四個孩子；她的歌曲常關於性和愛情、出軌丈夫、離婚和節育，有些內容勁爆甚至連搖滾樂手都會迴避。但她在鄉村音樂界的誠實和獨特地位，後來得到回報：她是第一位在鄉村音樂類型兩大主要頒獎典禮都被評為年度藝人的女性，先是1972年被鄉村音樂協會(Country Music Association)評為年度最佳藝人，三年後被鄉村音樂學院(Academy of Country Music)評為年度最佳藝人。

「這是我想聽的，我知道其他女性也想聽，」琳恩2016年告訴美聯社，「我為女性創作，但男性也喜歡它。」

琳恩最熱門歌曲出現在1960和70年代，包括「礦工的女兒」(Coal Miner's Daughter)、「你還不夠女人」(You Ain't Woman Enough)、「藥丸」(The Pill)、 「X 級」(Rated X)等；她以穿著精緻刺繡或水鑽及地寬大禮服聞名。

1969年她寫下自傳歌曲「礦工的女兒」，賣座極佳。「我們很窮，但我們有愛/這是爸爸確保的一件事/他鏟煤賺了窮人的一塊錢，」她唱道。1976年，她出版同名書籍「煤礦工人的女兒」，1980年被拍成同名電影，飾演琳恩的西西史派克(Sissy Spacek)因此片贏得奧斯卡最佳影后，這部電影也被提名為最佳影片。

即使到了晚年，琳恩也從未停止寫作，但2017年中風後開始沉寂；琳恩的丈夫1996年去世，兩人結婚將近50年。他們有六個孩子，有17個孫子和四個繼孫。

電影 田納西州 中風

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