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魚腹塞鉛塊 伊利湖垂釣賽雙人準冠軍作弊被逮

編譯孫梁／綜合3日電
伊利湖垂釣錦標賽上，原本可獲雙人賽冠軍的那一組，被賽事主管費舍逮到魚腹內藏有鉛塊（右圖）。左圖為費舍對質作弊的參賽者。(取材自YouTube)
伊利湖垂釣錦標賽上，原本可獲雙人賽冠軍的那一組，被賽事主管費舍逮到魚腹內藏有鉛塊（右圖）。左圖為費舍對質作弊的參賽者。(取材自YouTube)

在克利夫蘭舉行的伊利湖垂釣錦標賽上，賽事主管費舍(Jason Fischer)9月30日表示，一對在今年賽事中十分亮眼的漁夫組合，只要最後一站釣的五條魚達到16磅就可奪魁，成為本年度雙人賽的總冠軍，並獲近3萬元的獎勵。費舍目測他們的五條魚重約20磅，可輕鬆鎖定頭獎。但過秤顯示漁獲近34磅，費舍審慎地剖腹檢查，發現魚腹內藏有鉛塊，旋即取消兩人的資格，俄亥俄州自然資源廳在搜集證據進行調查。

華盛頓郵報3日報導，伊利湖垂釣錦標賽已有20多年，費舍四年前開始協辦，2020年買下主辦權。垂釣賽持續數月，地點分布在伊利湖沿岸的許多城鎮，作弊的兩人蘭彥(Jacob Runyan)和柯明斯基(Chase Cominsky)今年已在其他三個賽站贏得勝利，最後一賽在克里夫蘭奪得年度雙人總冠軍是志在必得。

費舍從五條魚的腹中取出10個雞蛋大小的鉛塊，還有七磅重的魚肉。兩個漁夫先前的三項成績也受到質疑，州府接到報告後派出野生動物官員進行調查，結果將向當地郡檢方報告。

專業垂釣人士帕森斯(Chase Parsons)說，垂釣作弊令人不齒，業內對醜聞感到憂慮，擔心作弊行為可能猖獗。但帕森斯認為，垂釣作弊肯定少之又少，99.9%的人絕不會這樣做，因為基本不具備作弊條件。帕森斯說，他曾與人配對參賽，合作方是隨機選定，以前從未謀過面，相互間沒有預謀作弊的信任感，而且想作弊也很難逃脫。

在克里夫蘭最後一站的競賽中，65對漁夫30日在伊利湖中垂釣，看誰能在八小時釣到最重的五條魚。如果蘭彥和柯明斯基取勝，兩人將拿到2萬8750元的各種獎勵。

俄亥俄州 華盛頓郵報 雞蛋

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