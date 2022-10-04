我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

挪威郵輪全面解禁 未接種新冠疫苗可搭船

編譯周芳苑／綜合3日電
挪威郵輪公司宣布取消最後一道新冠防疫規定，除非航行目的地政府另有規定，否則，未接種疫苗乘客無需進行病毒檢測或戴口罩即可登船。(Getty Images)
挪威郵輪公司宣布取消最後一道新冠防疫規定，除非航行目的地政府另有規定，否則，未接種疫苗乘客無需進行病毒檢測或戴口罩即可登船。(Getty Images)

挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)3日宣布，將取消最後一道新冠防疫規定，除非航行目的地政府另有規定，否則，未接種疫苗乘客無需進行病毒檢測或戴口罩即可登船。

就在世界各地郵輪公司逐步放寬新冠禁令之際，挪威郵輪提前一天發出最新解禁通知，適用於18艘船隊，4日生效。

迄今為止，皇家加勒比國際 (Royal Caribbean International)和嘉年華遊(Carnival Cruise Line)在內的遊輪公司未完全鬆手，仍規定未接種疫苗乘客須接受檢測。

挪威郵輪表示，在該公司郵輪旅程中，口罩規定已大幅解除，但有時會根據目的地的相關規定而另有要求。

在宣布4日解除最後禁令之前，挪威郵輪雖允許未接種疫苗乘客搭船，但年滿12歲者必須出示登船前三天內的新冠病毐陰性檢測證明。

挪威郵輪在官網上稱，隨著世界各地旅行要求放寬，歡迎所有旅客重新登船，自由航行到夢寐以求的目的地，無論是否接種疫苗，都不再要求進行病毐檢測。該公司聲明，其防疫指南如今與全球其他旅遊業者更趨一致。

不過，挪威郵輪仍將遵守特定目的地的旅行規則，例如，在澳洲和斐濟等地，仍需疫苗接種證明或陰性檢測，但加拿大已取消所有與新冠相關旅行限制。

各郵輪業者為了在停駛一年多後恢復營運，曾嚴格力行疫苗接種和檢測規定；不過，在聯邦疾病防治中心(CDC)今年稍早解除對遊輪的強制規定、夏季結束對遊輪的新冠報告方案後，這些防疫政策已陸續鬆綁。

郵輪 檢測 疫苗

上一則

調查揭職業女足系統性辱虐女球員 老闆和教練長期忽視

下一則

流感來勢洶洶醫師提醒民眾快打疫苗 老人須注射加強針

延伸閱讀

瑞典：北溪1號停止外洩 2號管線洩漏點略有擴大

瑞典：北溪1號停止外洩 2號管線洩漏點略有擴大
烏再添長程火力 德攜手挪威丹麥明年交付16門自走砲

烏再添長程火力 德攜手挪威丹麥明年交付16門自走砲
基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方
郵輪上的舞會

郵輪上的舞會

熱門新聞

承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

2022-09-29 14:02
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

2022-09-30 14:05
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

2022-09-28 22:01
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

2022-10-01 13:24
莫德納拒絕向中國交出其新冠疫苗的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。(美聯社)

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

2022-10-02 10:08

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票