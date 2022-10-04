挪威郵輪全面解禁 未接種新冠疫苗可搭船

挪威郵輪公司宣布取消最後一道新冠防疫規定，除非航行目的地政府另有規定，否則，未接種疫苗乘客無需進行病毒檢測或戴口罩即可登船。(Getty Images)

挪威郵輪 公司(Norwegian Cruise Line)3日宣布，將取消最後一道新冠防疫規定，除非航行目的地政府另有規定，否則，未接種疫苗 乘客無需進行病毒檢測 或戴口罩即可登船。

就在世界各地郵輪公司逐步放寬新冠禁令之際，挪威郵輪提前一天發出最新解禁通知，適用於18艘船隊，4日生效。

迄今為止，皇家加勒比國際 (Royal Caribbean International)和嘉年華遊(Carnival Cruise Line)在內的遊輪公司未完全鬆手，仍規定未接種疫苗乘客須接受檢測。

挪威郵輪表示，在該公司郵輪旅程中，口罩規定已大幅解除，但有時會根據目的地的相關規定而另有要求。

在宣布4日解除最後禁令之前，挪威郵輪雖允許未接種疫苗乘客搭船，但年滿12歲者必須出示登船前三天內的新冠病毐陰性檢測證明。

挪威郵輪在官網上稱，隨著世界各地旅行要求放寬，歡迎所有旅客重新登船，自由航行到夢寐以求的目的地，無論是否接種疫苗，都不再要求進行病毐檢測。該公司聲明，其防疫指南如今與全球其他旅遊業者更趨一致。

不過，挪威郵輪仍將遵守特定目的地的旅行規則，例如，在澳洲和斐濟等地，仍需疫苗接種證明或陰性檢測，但加拿大已取消所有與新冠相關旅行限制。

各郵輪業者為了在停駛一年多後恢復營運，曾嚴格力行疫苗接種和檢測規定；不過，在聯邦疾病防治中心(CDC)今年稍早解除對遊輪的強制規定、夏季結束對遊輪的新冠報告方案後，這些防疫政策已陸續鬆綁。