金卡戴珊違法代言加密貨幣隱瞞拿25萬酬勞 126萬和解

名媛富豪金卡黛珊替EthereumMax廣告加密貨幣，未透露拿了25萬元宣傳費，遭證券交易委員會調查，她同意支付126萬元庭外和解。（美聯社）

名媛富豪金卡戴珊(Kim Kardashian)違法替EthereumMax加密貨幣 做廣告，遭證券 交易委員會(SEC)調查，她同意支付126萬元庭外和解，也同意三年內不再替任何加密貨幣做廣告。

證交會指控她在社交媒體Instagram上面宣傳EMAX加密貨幣時，未透露拿了25萬元宣傳費。

卡戴珊在宣傳貼文裡面，還附上EthereumMax的網址連結，方便跟隨者上網直接購買該公司發行的加密貨幣。

證交會執行組組長葛瑞沃爾(Gurbir Grewal)說，聯邦證券交易法明白規定，任何人要替加密貨幣宣傳，一定要揭露此舉性質、來源和所獲報酬。

卡戴珊因在實境節目演出而出名，也經營不少生意，因為她的Instagram帳號有3億3000萬跟隨者，加密貨幣商因此看中她的巨大影響力。

加密貨幣業者利用明星或名人的名氣推銷自家「產品」司空見慣，例如馬特戴蒙(Matt Damon)就曾替Crypto.com做廣告，瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon )和葛妮絲·派特洛(Gwyneth Paltrow)也都受雇替加密貨幣宣傳。

卡戴珊也不是第一個替加密貨幣宣傳而被調查的名人，職業拳擊選手梅維哲(Floyd Mayweather Jr.)和音樂製作人卡雷德( DJ Khaled)也都曾因替數位貨幣「加持」但未告知所獲酬勞而遭調查。

證交會主席甘斯勒(Gary Gensler)說，卡戴珊案正好可以提醒大家，名人推薦的投資 機會，不見得適合所有投資人，「我們鼓勵投資人，根據自己的投資目標，看準投資風險與機會。」

加密貨幣的行情幾經大起大落，也發生多次醜聞，國會也開始注意其管理問題，兩黨議員上月聯合提案，要把兩大加密貨幣比特幣和乙太幣的規範權轉到期貨交易委員會手上。

卡戴珊廣告的EMAX幣現值只有高峰期的10%。