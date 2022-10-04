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調查揭職業女足系統性辱虐女球員 老闆和教練長期忽視

編譯徐薏茹／綜合3日電
前代理司法部長葉慈率領的一項調查顯示，美國女子職業足球界長期存在體制性的虐待和性侵問題，球員數度舉報卻常遭高層忽視。圖為球迷去年10月6日在波特蘭舉行的比賽中舉牌抗議。(美聯社)
前代理司法部長葉慈率領的一項調查顯示，美國女子職業足球界長期存在體制性的虐待和性侵問題，球員數度舉報卻常遭高層忽視。圖為球迷去年10月6日在波特蘭舉行的比賽中舉牌抗議。(美聯社)

3日公布的一項獨立調查發現，國內女子職業足球聯盟長期存在體制性的虐待問題，球員數度舉報教練卻屢次被聯盟忽視，由於這種管理方法在青少年級別比賽已是常態，有時甚至被視為正常行為。

去年美國國家女子足球聯賽(NWSL)男性教練被舉報不當性脅迫行為後，美國足球協會(USSF)聘請前代理司法部長葉慈(Sally Q. Yates)領導這項調查。

前代理司法部長葉慈。(美聯社)
前代理司法部長葉慈。(美聯社)

葉慈在報告中指出，從聯盟成立最初幾年一直到2021年，球隊、聯盟與足球協會收到舉報與虐待指控的證據後，一直做出錯誤的回應；報告的摘要指出：「NWSL的虐待問題根植於更深層的女子足球文化，從青少年聯盟開始。」

「辱虐球員的教練從這一隊轉到另一隊，新聞稿感謝他們的服務為他們洗白，球隊的正向推薦信淡化甚至隱匿教練的不當行為，NWSL和USSF那些有權糾正的人保持沉默，球隊、聯盟或足球協會裡，沒有人要求教練表現更好。」

NWSL委員潔西卡‧柏曼(Jessica Berman)表示會立即審查報告，並讚揚球員挺身而出的勇氣，她承諾會從過往汲取教訓並負起責任，NWSL的調查也會參考葉慈的報告。

報告聚焦於三個備受矚目的案件，包括去年被北卡羅來納勇氣隊(North Carolina Courage)開除的教練萊利(Paul Riley)，報告指出2015到2021年期間，聯盟或足協每年都收到關於他的脅迫行為指控，球員還詳細描述萊利2014年的言語辱罵行為，但球隊、聯盟或足協全都未做出回應。

虐待問題長期未獲解決的其中一個原因為女子足球的財務問題，報告稱，球員必須保護聯盟不受醜聞影響以維持聯盟營運，還被告知應該對有機會參與職業聯賽覺得感激。

足協主席孔恩(Cindy Parlow Cone)表示報告內容「令人心碎與深感擔憂」，她承諾創建新的「參與者安全辦公室」(Office of Participant Safety)監督行為政策和通報機制，並為所有聯盟成員的背景調查制定新標準。

足球 司法部 北卡

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