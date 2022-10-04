流感來勢洶洶醫師提醒民眾快打疫苗 老人須注射加強針

專家建議10月底前接種流感疫苗，老年人更應注射效力特強的流感疫苗。（美聯社）

新冠疫情 下的流感病例創歷史新低，但今年秋冬流感可能捲土重來，流感季才剛結束的澳洲 ，今年相當嚴重，公衛專家擔心美國今年的流感季也會步澳洲後塵，因此呼籲民眾10月底前接種流感疫苗 ，不要省略，老年人更須注射加強疫苗。

歷經新冠疫情後，人們對疫苗心生厭倦，但聖裘德兒童研究醫院(St. Jude Children's Research Hospital)流感專家韋比(Richard Webby)說，去年難以預料流感是否出現，今年可確知又回來了。

隨著年齡增長，免疫系統對普通流感疫苗的反應開始變弱，專家敦促屆滿65歲的人注射較強疫苗以獲額外保護，有Fluzone High-Dose、Flublok、Fluad Adjuvanted三選擇。

老年人只要出生日期符合條件，基本上會自動被引導前往有高劑量疫苗的地點注射。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，假如高劑量疫苗缺貨，老年人仍應接種普通的流感疫苗。

包括老人疫苗在內的全美所有流感疫苗都是「四合一」(quadrivalent)，可預防四種不同流感病毒株。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) 醫師佩科茲(Andrew Pekosz) 說，澳洲剛經歷五年來最嚴重的流感季，南半球經歷的一切可讓北方國家借鏡。

人們現在幾乎放棄新冠疫情初期種種有助於呼吸道疾病傳播的戴口罩等防疫措施，也可能助長流感傳播。

華盛頓大學(Washington University)兒科傳染病專家紐蘭(Jason Newland)說，兒童醫院已不尋常的出現其他呼吸道感染早期高峰，美國流感也會像澳洲那樣比平時更早發威。

CDC建議10月底前接種流感疫苗，但也稱流感季內隨時可接種。

全美今年預計將有1.73億至1.83億劑疫苗，人們可在不同手臂同時接種流感疫苗和最新的新冠加強針。

新冠疫苗兩大供應者輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)正在測試採用新冠疫苗技術研製的流感疫苗。