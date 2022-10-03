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加州史托克頓5命案 恐為連環殺手

編譯徐薏茹／綜合2日電
加州史托克頓連續發生五起命案，警方認為其間應有關聯。圖為警方發布一個神秘男子的背景照片。(美聯社)
加州史托克頓連續發生五起命案，警方認為其間應有關聯。圖為警方發布一個神秘男子的背景照片。(美聯社)

警方消息指出，調查人員經調查後認為7月加州史托克頓(Stockton)的五宗槍擊命案彼此有關連，目前已提供總共8萬5000元賞金，希望獲取線索。

史托克頓警察局長麥克費登(Stanley McFadden)1日在警局臉書專頁發文說明，警探檢視監視器錄像後，目前已鎖定一名身分不明的謀殺嫌疑人，並公布嫌疑人背面照片，畫面顯示該嫌疑人全身穿著黑衣，戴一頂黑帽。

麥克費登表示，最近一起謀殺案發生於27日凌晨2時左右，一名54歲男子在市區北邊的住宅區被射殺。

警方稱該男子是7月8日以來方圓幾哩內第五名被槍殺的男子，麥克費登表示「根據調查以及接收到的報告」，警探認為五起謀殺案之間有關聯。

據警方消息，受害人均為晚間或清晨獨自在史托克頓市行走時遇害。受害人年齡範圍從21歲到54歲不等，其中四人為西語裔，一人為白人。

麥克費登的臉書貼文表示：「我們致力於保護我們的社區並利用所有可用資源來解決這些案件，包括您提供的資源，我們需要您的幫助！！！任何人若握有這些調查的相關資訊，請立即撥打電話向我們通報。」

史托克頓市懸賞7萬5000元，史托克頓犯罪舉報專線(Stockton Crime Stoppers)提供額外1萬元賞金。(撥打209-946-0600)

另外可撥打209-937-8167提供線報，或寄送電子郵件到[email protected]；擁有相關監視器畫面線索可提交至stocktonpdca.evidence.com/axon/citizen/public/tips2022；欲知進一步消息可上史托克頓警察局臉書專頁(Stockton Police Department)查詢。

臉書 警察 加州

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