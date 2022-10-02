我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩肆虐至少87死 佛州上萬災民潮 加油要排6小時

巴西大選魯拉領先現任總統 仍須第二輪投票

陸軍募兵缺25% 戰鬥部隊減編？

編譯潘勛／綜合2日電

美國官方近日證實，儘管陸軍使盡渾身解數，但今年募兵缺員約1萬5000人，不足額度達25%，就業市場緊俏，各軍種要從業市場找到有意願、符合募兵資格的年輕人，都很吃力。

美聯社報導，雖說陸軍是唯一未達標的軍種，但其他軍種都是靠著從以前應徵人才庫找備胎求職人選，才達成目標；這麼做讓其他軍種在1日起的下個募兵年度要找人，進度也告落後。

募兵問題惡化，引發爭議，討論各軍種若是招兵無法足數，戰鬥部隊是否要重組或減少編制，此外國民兵及後備役也感受到壓力，要不要幫忙達成任務需求。

官方指出，例如陸戰隊，通常10月進入每個會計年度時，已經招到50%的目標員額，但今年只超過30%一點點。空軍及海軍今年度展開時，大約只招到約10%新兵；往常空軍能先募到約25%。

陸軍部長克里斯蒂·沃姆斯(Christine Wormuth)表示，自改為全志願役以來，2022會計年度是募兵最艱困的一年，只達成目標的75%；陸軍將維持戰備，吻合國安要求；若是募兵困境持續下去，將由國民兵及預備役汲取人力，增強現役部隊，可能也要裁減部隊結構。

官方指出，到9月30止的會計年度，陸軍招募目標是6萬人，但只招到約4萬5000人。

軍方高層已增加應募獎金等計畫，試著增加今年應募的人數，但他們也指出，當前勞動市場緊俏，愈來愈難與民營產業競奪人才；展望未來，很擔心應募人數下跌的趨勢會持續下去，五角大廈可能得重新評估自己的兵力需求，設想出方法，讓從軍在美國年輕人口減少之下，成為更具吸引力的職業，招到身心均符合的人才。

今年稍早，軍方碰到招募困難，已有心理準備；例如陸軍幾個月前便宣布，今年必須調適總兵力估計額，由47萬6000人調到大約46萬6000人；偌大的募兵缺口，因陸軍有辦法讓現役屆退戰士延役下去，達成目標率為104%，而稍微彌補。

國民兵 重組 就業

上一則

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

延伸閱讀

布吉納法索政變 軍方接受總統有條件下台

布吉納法索政變 軍方接受總統有條件下台
紐約市防洪建設520億計畫 擬建12道閘門、41哩堤防

紐約市防洪建設520億計畫 擬建12道閘門、41哩堤防
澎湖偵二連基地整建 台美合訓首曝光

澎湖偵二連基地整建 台美合訓首曝光
美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

熱門新聞

承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

2022-09-29 14:02
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

2022-09-30 14:05
東屋崙King Estate complex校區，28日下午發生大規模槍擊，6人中槍，2人生命垂危。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

2022-09-28 22:01
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

2022-10-01 13:24
莫德納拒絕向中國交出其新冠疫苗的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。(美聯社)

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

2022-10-02 10:08

超人氣

更多 >
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身

華女遭尾隨進屋 被壓強吻摸全身
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩