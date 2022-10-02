陸軍募兵缺25% 戰鬥部隊減編？

美國官方近日證實，儘管陸軍使盡渾身解數，但今年募兵缺員約1萬5000人，不足額度達25%，就業 市場緊俏，各軍種要從業市場找到有意願、符合募兵資格的年輕人，都很吃力。

美聯社報導，雖說陸軍是唯一未達標的軍種，但其他軍種都是靠著從以前應徵人才庫找備胎求職人選，才達成目標；這麼做讓其他軍種在1日起的下個募兵年度要找人，進度也告落後。

募兵問題惡化，引發爭議，討論各軍種若是招兵無法足數，戰鬥部隊是否要重組 或減少編制，此外國民兵 及後備役也感受到壓力，要不要幫忙達成任務需求。

官方指出，例如陸戰隊，通常10月進入每個會計年度時，已經招到50%的目標員額，但今年只超過30%一點點。空軍及海軍今年度展開時，大約只招到約10%新兵；往常空軍能先募到約25%。

陸軍部長克里斯蒂·沃姆斯(Christine Wormuth)表示，自改為全志願役以來，2022會計年度是募兵最艱困的一年，只達成目標的75%；陸軍將維持戰備，吻合國安要求；若是募兵困境持續下去，將由國民兵及預備役汲取人力，增強現役部隊，可能也要裁減部隊結構。

官方指出，到9月30止的會計年度，陸軍招募目標是6萬人，但只招到約4萬5000人。

軍方高層已增加應募獎金等計畫，試著增加今年應募的人數，但他們也指出，當前勞動市場緊俏，愈來愈難與民營產業競奪人才；展望未來，很擔心應募人數下跌的趨勢會持續下去，五角大廈可能得重新評估自己的兵力需求，設想出方法，讓從軍在美國年輕人口減少之下，成為更具吸引力的職業，招到身心均符合的人才。

今年稍早，軍方碰到招募困難，已有心理準備；例如陸軍幾個月前便宣布，今年必須調適總兵力估計額，由47萬6000人調到大約46萬6000人；偌大的募兵缺口，因陸軍有辦法讓現役屆退戰士延役下去，達成目標率為104%，而稍微彌補。