房貸負擔月增78% 買房門檻變高

房價飆漲，加上利率上升，一般民眾購房更為吃力。圖為馬里蘭州一棟已售出的房屋。(歐新社)

聯準會今年多次升息 對抗通膨，房市比起經濟其他部門，最能感受到貨幣緊縮政策的威力；國家廣播公司(NBC)報導，房貸升息加上房屋均價比去年高出許多，不論就月負擔或買房收入門檻而言，現在都比一年前高出許多。

自今年起，30年期房貸的固定利率已上升約3%，目前將近7%，買房變貴許多。

據全國房地產經紀人協會(NAR)數據，2021年住宅均價為35萬7100元，而30年期房貸利率在大約3%，頭期款付掉20%，意味買方月負擔約1204元。

NAR數據顯示，截至今年5月，美國住宅中位數價格來到41萬4200元；再加上房貸利率升高，9月底這一周來到平均6.7%，月負擔大約2138元，與去年相比增幅近78%。

NAR 8月表示，現在在支付20%頭期款的前提下，年收入應達到8萬8371元，方有辦法負擔如此房價 或者房貸，與去年的5萬8314元相比增加近52%。

該房貸方案利率的數值來自房地美(Freddie Mac)的資訊，在實務上，已有業者提出達7%的利息；美國銀行(Bank of America)經理吉娜·庫羅(Jeana Curro)表示，由於當前市場充滿波動性，因此一些貸方會提出較高的報價。

一般來說，房貸方案的利率與10年期公債殖利率 的走勢較為密切，但是基準利率與公債殖利率都因通膨而推高；因此可以說，只要通膨沒有冷卻，就會有眾多的潛在買家只能望房市興嘆。

不過庫羅表示，不認為房貸利率會明顯高於7%，因為如果購屋的門檻真的高到大多數民眾無法負擔，那交易就會完全凍結；假設公債殖利率穩定，貸方就會開始軟化放貸條件。