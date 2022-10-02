漸凍人新藥1年要15.8萬 廠商：預期醫療保險會給付

麻州劍橋市的Amylyx創辦人克萊(右)與柯亨表示，他預期民間保險業者會負擔藥費，病患無須自付費用。(美聯社)

紐約時報報導，麻州 Amylyx製藥公司(Amylyx Pharmaceuticals)新藥Relyvrio已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA )批准，用以治療俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)；Amylyx藥廠30日表示，Relyvrio一年定價為15萬8000元，雖高於建議售價，但預期醫療保險會給付，因此病患幾乎不用負擔自付額。

新藥Relyvrio獲FDA批准，用以治療俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症，給患者與家庭帶來佳音。(美聯社)

Amylyx製藥表示，實驗藥物Relyvrio結合兩種現有藥物，美國病患可在未來四到六周取得。

FDA於29日核准Relyvrio，不過FDA分析指出，沒有足夠證據可證明Relyvrio藥效穩定，可幫助病患延長壽命，或減緩病患失去人體機能的速度，例如不須輔助就控制肌肉、呼吸或說話等能力。

FDA決定批准Relyvrio，未等待2024年大規模臨床試驗的結果，一部分是因為這項療法被視為安全。FDA表示，雖然藥效證據不明，但考慮到ALS疾病的嚴重性、恐威脅生命以及廣大需求，本案可接受這般程度的不確定性。

紐時指出，ALS是一種會導致病患癱瘓並死亡的神經系統疾病，經常在青壯年時發病，並造成病患在二至五年內死亡。全球每年約有6000人罹患ALS；Amylyx估計美國目前約有2萬9000名ALS病患。

Amylyx創辦人克萊(Justin Klee)30日表示，他預期民間保險業者會負擔藥費，病患無須自付費用；Amylyx會致力於讓聯邦醫療保險 (Medicare)和醫療補助計畫(Medicaid)的納保民眾能夠負擔，也擬免費供藥給經濟困難的未納保病患。

儘管如此，Relyvrio的訂價仍遠高於非營利組織「臨床與經濟評論研究所」(ICER)的建議售價；評估藥物價值的ICER醫務長林德(David Rind)表示，對於罹患快速致命疾病的病患而言，能及早使用安全療法雖有明顯益處，但ICER認為，就算Relyvrio能發揮效用，一年價格9100元至3萬700元比較合理。

克萊表示，該公司與保險業者、病患和醫師等方會晤後決定此價格，該定價可讓公司繼續投資新療法，並維持相關計畫。