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最長壽前總統 卡特在家鄉喬治亞州慶98歲生日

編譯盧炯燊／綜合1日電
在9月24日平原鎮一年一度的花生節，卡特與95歲妻子羅莎琳坐著紅色敞篷車向人群致意。(路透)
在9月24日平原鎮一年一度的花生節，卡特與95歲妻子羅莎琳坐著紅色敞篷車向人群致意。(路透)

美國第39位總統卡特(Jimmy Carter)1日在喬治亞州家鄉小鎮平原鎮(Plains)，與家人及朋友慶祝98歲生日，成為最長壽的在世前總統。在半個世紀前，他正是從這個小鎮開始了國家最高職位的競選活動。

一位前來祝壽的家庭好友─吉米‧卡特國家歷史公園(Jimmy Carter National Historical Park)負責人斯塔基(Jill Stuckey)表示，卡特有家人在身邊，不停接聽朋友打來的祝賀電話，實在很棒。

卡特本是種植花生的農民，因此有「花生總統」之稱，但只擔任了一個任期未能成功連任，1981年離開華府返回這個不足800人的小鎮，他的家族在這裡仍然擁有種植花生的農田。

上周末，在平原鎮一年一度的花生節，卡特與95歲妻子羅莎琳(Rosalynn)出席並向人群致意。

斯塔基憶述當時情況說，一名特勤局人員開著一輛紅色敞篷車載著卡特夫婦，他們的孩子、孫子及曾孫等步行尾隨車後，當群眾見到卡特時，有人鼓掌，有些人更流下眼淚。

離開華盛頓後，卡特夫婦1982年在亞特蘭大創建了卡特中心(The Carter Center)，40年來，該中心在卡特夫婦支持下，致力改善65個國家人民的生活品質。卡特也在世界各地促進人權和民主，2002年獲得諾貝爾和平獎。諾貝爾委員會稱選他，幾十年來不斷尋找和平解決國際衝突、促進民主和人權以及促進經濟社會發展。

卡特的47歲孫子傑森現在領導卡特中心董事會，他形容祖父是一位直言不諱的基督徒，對自己的生活感到滿意。成千上萬的人在卡特中心設立的網站上留言，紛紛祝賀他的生日。

朋友們說，卡特仍然關注民生情況，包括超級颶風「伊恩」(Ian)的消息，並為那些因風暴而受苦的人們祈禱。

卡特中心的發言人表示 ，人們將卡特視為一個具有正確價值觀及堅持原則的人，在今天的政治人物裡，很多都忽略了這一點。

諾貝爾 喬治亞州 亞特蘭大

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