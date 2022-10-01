12億元放水流「好人理查」號遭燒毀報廢 被控縱火水兵判無罪

「好人理查」號兩棲攻擊艦兩年前失火，燒毀這艘價值12億元的軍艦。（美聯社）

軍事法庭法官30日免除美國海軍「好人理查」號(USS Bonhomme Richard)兩棲攻擊艦前水兵梅斯(Ryan Mays)的縱火 罪名，兩年前艦上失火燒毀了價值12億元的軍艦，海軍因為訓練和保養不善而受到批評。

軍事法庭法官30日免除美國海軍「好人理查」號兩棲攻擊艦水兵梅斯的縱火罪。（美聯社）

免罪判決宣讀後，21歲的梅斯喜極而泣，與支持者熱情擁抱；他在簡短聲明中表示：「過去兩年是我最艱難的時刻，我失去了朋友、失去與朋友相處的時間，也失去家庭。我的整個海軍生涯被毀了，期待重新開始。」

檢方在審案期間沒有提出證據，顯示火災是梅斯點燃的。辯方強烈質疑關鍵證人的可信度，致使證人不斷改變說辭。辯護律師說，「好人理查」號下層的車輛存放區成了垃圾場，但海軍方面卻試圖用指控梅斯來掩蓋他們的管理不善。

檢方說，梅斯是因爲在海豹突擊隊的考核中被淘汰，被分配到軍艦甲板上工作而心懷不滿和試圖報復，軍艦停靠在聖地牙哥 進行耗資2億5000萬元的維修時，他於2020年7月12日點燃了軍艦下層的紙箱。

海軍去年公布調查報告指出，軍艦失火是可以預防和不可接受的，火災反映出艦上訓練、協調、溝通、防火、設備維護、指揮和控制等方面都存在問題。大火失控後迅速蔓延，艦上部分區域的溫度超過華氏1200度，部分艦體融化，鋼水四處流動。事發後，從高級將領到水兵20多人受到處分。

軍事檢察官 對法官說，事發當天，這艘軍艦就徹底報銷，應歸咎於引發火災的梅斯。

檢方表示，梅斯原以為他會執行海豹突擊隊的使命，從直升機一躍而下，結果卻在軍艦甲板上敲鏽刷漆，因此他對海軍懷恨在心。

辯護律師指出，對梅斯的審判暴露出官方的調查粗糙和急於下結論，而不是收集證據來證明火災可能是鋰電池等釀成的。