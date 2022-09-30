白宮點頭 加州州長紐森態度轉變 簽署農工工會法

在拜登總統和副總統賀錦麗的支持下，加州州長紐森一改先前反對讓農工組工會法案的立場，28日簽署該案。圖為紐森簽署後與農工談話。(美聯社)

美聯社報導，加州 州長紐森 (Gavin Newsom)28日簽署他今年最具爭議性的法案，在拜登總統和副總統賀錦麗的支持下，紐森一改先前表示可能否決該提案的立場，允許農場勞工 更容易在加州組織工會與投票。

美聯社指出，白宮表態支持，讓紐森陷入尷尬的政治局面，此前紐森辦公室才當著民主黨議員的面宣布，紐森不會簽署「農業勞工關係表決選擇法」(Agricultural Labor Relations Voting Choice Act)。

在紐森點頭之前，他先與「聯合農場工人」(United Farm Workers)和「加州勞工聯盟」(California Labor Federation)會晤，三方同意說清楚明年立法會議中相關用語，以免除他對執行與表決公正性的疑慮。

這項新法可讓加州農工在工會選舉時使用新的投票方式，無須親赴農場所有地投票；支持者表示，此法能幫助勞工免受到破壞工會與其他恐嚇的困擾，但農場主人認為，該制度缺乏必要監督，恐有舞弊之嫌。

加州農業工人種植全美大量蔬果；紐森在簽署法案時發出聲明：「加州農業工人是本州的命脈，他們享有組織工會和維護自身職場權益的基本權利。」

「加州農場就業局」(California Farm Bureau)表示，該局對於紐森簽署該法案「深感失望」。

加州克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)政治學教授皮特尼(Jack Pitney)表示，拜登反映出他長期對工會的支持，不過紐森得多方考量，平衡勞工關係與大環境辛苦的農業。