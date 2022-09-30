避免政府關門 參院通過短期支出法案 提供烏克蘭120億金援

聯邦參院29日通過短期支出法案，可避免本會計年度在9月30日結束後政府局部關門，法案也為烏克蘭提供新的120億元軍事與經濟援助。圖為參院多數黨領袖舒默與記者談話。(美聯社)

聯邦參院 29日通過短期支出法案，可避免本會計年度在9月30日結束後出現政府部分關門的窘況，並為烏克蘭提供新的120億元軍事與經濟援助，以抵抗俄羅斯的入侵。

參院是以72比25票通過這項法案，已送交眾院討論，所有反對票都是共和黨 人投下的。

短期支出法案可保證聯邦政府一直運轉到12月16日，將下一會計年度的大規模政府支出計畫推遲到期中選舉 後討論，兩黨的預算談判代表還要在墮胎、邊界安全和氣候變遷等熱點議題的支出上彌合分歧，需有更多的時間討論和達成協議。

國會議員通常是在政府關門最後期限前數小時才通過臨時支出法案，如今法案通過後，國會議員可返回家鄉展開期中選舉的競選，而不必擔憂政府關門。

法案規定，聯邦政府各部門的支出保持在目前的水平直至12月16日，但例外是為烏克蘭提供逾120億元援助，此前國會已通過兩項法案為烏國提供了500多億元援助。120億元的援烏資金包括用於烏軍的培訓、設備和後勤支援，以及協助烏政府提供基本民生服務，和補充美國軍火系統的庫存。

臨時支出法案還包括災難救助金，其中25億元用於幫助新墨西哥州史上最大野火後的恢復；20億元給多個受災的社區，2000萬元給密西西比州傑克森市的供水和廢水處理設施改造計畫。

法案為聯邦急難管理局(FEMA)增撥188億元，以應對目前和將要發生的自然災害，包括28日襲擊佛羅里達州的伊恩(Ian)颶風。

法案為低收入家庭提供10億元取暖費，但拜登總統要求的數十億元應對新冠和猴痘疫苗的資金沒有落實，共和黨批評政府的健保支出是不必要的。