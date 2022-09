紐時記者新書爆料：川普在總統任內 險開除女兒女婿

新書爆料前總統川普曾差點要上推特發文,將女兒伊凡卡和女婿庫許納從白宮開除。(Getty Images)

紐約時報記者、美國有線電視新聞網(CNN)政治分析員哈伯曼(Maggie Haberman)在10月4日即將出版的新書中爆料,指前總統川普 差點要上推特發文,將女兒伊凡卡(Ivanka Trump)和女婿庫許納 (Jared Kushner)從白宮 開除。

哈伯曼在「自信的人:川普的崛起和美國的毀壞」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)書中寫道,川普與時任白宮幕僚長凱利(John Kelly)和白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)會面時,曾提到他可能會解僱白宮高級助理伊凡卡和庫許納。有一回,川普準備推文說他女兒和女婿要離開白宮,被凱利及時攔下;凱利告訴川普,他得先直接和他們談談。

哈伯曼寫道,經常迴避正面衝突的川普,從未真的和女兒女婿做這樣的溝通,伊凡卡和庫許納也一直留在白宮。但川普常貶低庫許納,笑他軟弱無能;2017年庫許納於國會作證後公開發表講話,川普就批評道:「他聽起來像小孩一樣。」

哈伯曼在這本新書中記錄了川普白宮的混亂局面,她描述了川普如何拒絕譴責白人至上主義者、在2020年大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg)健康變差去世前,川普原本不太在意這件可讓他任命第三位大法官的大事。

書中同時記錄川普1970和80年代在紐約房地產和政治界的最初崛起,如何塑造了他的世界觀和影響了他總統任期的作為。哈伯曼寫道:「要充分打量川普、他的總統任期和政治未來,得先知道他來自何方。」

此書處處可見回溯幾十年前的例子,呈現川普對外表的痴迷、對種族問題的執著、受強人吸引以及他願意改變自己信仰以適應當下的意願。哈伯曼寫道,川普試圖效仿紐約五個行政區來重建美國,把總統職位看成是一個強勢掌控一切的紐約市民主黨大老闆。

哈伯曼自稱,為了寫這本書她採訪了白宮助理和顧問等共計250多人,看到了一個對於了解工作細節毫不感興趣的滿口咒罵的總司令肖像;川普期望身邊的人完全對他效忠,最關心的是支配地位、權力和他自己。前任白宮幕僚長凱利將川普描述為「法西斯主義者」,指他完全不適合領導憲政民主工作。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)談到這本書則表示,「在沿岸精英沉迷於充滿匿名來源不實之詞的無聊書籍之際,美國正在衰落;川普總統專注於拯救美國,假新聞無濟於事。」