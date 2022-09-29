我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

紐時記者新書爆料：川普在總統任內 險開除女兒女婿

記者胡玉立／綜合報導
新書爆料前總統川普曾差點要上推特發文，將女兒伊凡卡和女婿庫許納從白宮開除。(Getty Images)
新書爆料前總統川普曾差點要上推特發文，將女兒伊凡卡和女婿庫許納從白宮開除。(Getty Images)

紐約時報記者、美國有線電視新聞網(CNN)政治分析員哈伯曼(Maggie Haberman)在10月4日即將出版的新書中爆料，指前總統川普差點要上推特發文，將女兒伊凡卡(Ivanka Trump)和女婿庫許納(Jared Kushner)從白宮開除。

哈伯曼在「自信的人：川普的崛起和美國的毀壞」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)書中寫道，川普與時任白宮幕僚長凱利(John Kelly)和白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)會面時，曾提到他可能會解僱白宮高級助理伊凡卡和庫許納。有一回，川普準備推文說他女兒和女婿要離開白宮，被凱利及時攔下；凱利告訴川普，他得先直接和他們談談。

哈伯曼寫道，經常迴避正面衝突的川普，從未真的和女兒女婿做這樣的溝通，伊凡卡和庫許納也一直留在白宮。但川普常貶低庫許納，笑他軟弱無能；2017年庫許納於國會作證後公開發表講話，川普就批評道：「他聽起來像小孩一樣。」

哈伯曼在這本新書中記錄了川普白宮的混亂局面，她描述了川普如何拒絕譴責白人至上主義者、在2020年大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg)健康變差去世前，川普原本不太在意這件可讓他任命第三位大法官的大事。

書中同時記錄川普1970和80年代在紐約房地產和政治界的最初崛起，如何塑造了他的世界觀和影響了他總統任期的作為。哈伯曼寫道：「要充分打量川普、他的總統任期和政治未來，得先知道他來自何方。」

此書處處可見回溯幾十年前的例子，呈現川普對外表的痴迷、對種族問題的執著、受強人吸引以及他願意改變自己信仰以適應當下的意願。哈伯曼寫道，川普試圖效仿紐約五個行政區來重建美國，把總統職位看成是一個強勢掌控一切的紐約市民主黨大老闆。

哈伯曼自稱，為了寫這本書她採訪了白宮助理和顧問等共計250多人，看到了一個對於了解工作細節毫不感興趣的滿口咒罵的總司令肖像；川普期望身邊的人完全對他效忠，最關心的是支配地位、權力和他自己。前任白宮幕僚長凱利將川普描述為「法西斯主義者」，指他完全不適合領導憲政民主工作。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)談到這本書則表示，「在沿岸精英沉迷於充滿匿名來源不實之詞的無聊書籍之際，美國正在衰落；川普總統專注於拯救美國，假新聞無濟於事。」

川普 白宮 庫許納

上一則

去年梅開二度 貝佐斯前妻申請離婚

延伸閱讀

記者爆料：川普任內險開除女兒女婿 常笑庫許納無能

記者爆料：川普任內險開除女兒女婿 常笑庫許納無能
拜登致詞找已故議員 川普兒：他根本忘記發過哀悼聲明

拜登致詞找已故議員 川普兒：他根本忘記發過哀悼聲明
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
國會暴動調查聽證會 近尾聲

國會暴動調查聽證會 近尾聲

熱門新聞

總統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

2022-09-23 13:08
承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

2022-09-23 15:34
拜登(總統中)本月14日出席底特律車展時，牽著民主黨籍的密西根州州長惠特默(右二)的手出場，有網友誤以為戴著口罩的密西根州聯邦眾議員丁格爾(左)是第一夫人吉兒，因而傳出拜登牽錯老婆、把吉兒晾在一邊的錯誤說法。（取材自推特）

拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊

2022-09-25 00:41

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷