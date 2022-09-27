我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Medicare計畫B保費明年少3% 10年來首次調降

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

德州檢長躲墮胎案傳票 搭車逃家

記者胡玉立／綜合報導

墮胎權利組織控告德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)案，27日舉行聽證會，帕克斯頓以被告身分被傳喚，但傳票送達人何瑞拉(Ernesto Martin Herrera)宣誓證詞顯示，26日上午當他試圖把傳票交到帕克斯頓手中時，帕克斯頓卻躲起來，改搭他妻子、州參議員安吉拉·帕克斯頓(Angela Paxton)駕駛的汽車逃離自家，避免收到傳票。

帕克斯頓26日晚上推文表示，他是為了家人安全，躲避一名在他「家外逗留的陌生人」。墮胎權利組織控告帕克斯頓，是要阻止帕克斯頓追究他們協助德州人去外州尋求墮胎服務。

何瑞拉的宣誓證詞，清楚顯示帕克斯頓如何「遁逃」。何瑞拉指出，他26日去敲帕克斯頓家前門，自稱安吉拉的女子開了門，他表明自己是來提供州檢察長法律文件後，安吉拉說帕克斯頓正在打電話並急著離開。

何瑞拉說他願意等，然後把名片留給她。他在自己車裡等了約一小時後，一輛黑色雪佛蘭Tahoe停到車道上，約20分鐘後，帕克斯頓離開房子，何瑞拉證詞指出：「我走上車道接近帕克斯頓，叫他名字，他一看到我、聽到我喊他名字，就轉身跑回屋裡。」

然後，安吉拉·帕克斯頓到車道上啟動另一輛雪佛蘭卡車，並將駕駛側後方車門打開。何瑞拉說：「幾分鐘後，我看到帕克斯頓從車庫出來，準備跑入駕駛側邊後門。我走近車子，大聲叫他的名字，並說我有法庭文件要給他。帕克斯頓不理我，繼續朝車子走去。」

何瑞拉向帕克斯頓說，他會把文件放在車旁邊的地上。然後兩輛車都離開了，文件仍放在地上。

帕克斯頓26日晚推文表示，他躲避一名在他「家外逗留的陌生人」，是為了家人安全；他寫道：「很明顯，媒體想挑起一場涉及我擔任檢察長工作的爭議，所以攻擊我。我是因為我擔心家人的安全福祉，躲避那個逗留在我家門外的陌生人。」

帕克斯頓並回覆媒體表示，「這樣浪費時間很荒謬，媒體應為自己感到羞恥」。

德州檢察長帕克斯頓為避免接到墮胎案傳票，躲在家中，後來改搭他妻子、州參議員安吉拉...
德州檢察長帕克斯頓為避免接到墮胎案傳票，躲在家中，後來改搭他妻子、州參議員安吉拉·帕克斯頓駕駛的汽車逃離自家，避免收到傳票。(美聯社)

墮胎 傳票 德州

上一則

財長葉倫將卸職？白宮遭爆考慮期中選舉後改組

延伸閱讀

怪異裸男偷車前丟包不明物 德州夫婦循狗吠聲驚見棄嬰

怪異裸男偷車前丟包不明物 德州夫婦循狗吠聲驚見棄嬰
德州人語／拜登減免學貸 危害正在顯現

德州人語／拜登減免學貸 危害正在顯現
密謀數周…德州12歲女孩槍擊父親 另一少女涉案

密謀數周…德州12歲女孩槍擊父親 另一少女涉案
被擋50年 亞利桑納州法官：墮胎州法 全面恢復

被擋50年 亞利桑納州法官：墮胎州法 全面恢復

熱門新聞

總統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

2022-09-23 13:08
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54
王詩博在德州成為了一名中國牛仔。(王詩博提供)

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音

2022-09-20 16:04
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

2022-09-23 15:34
拜登(總統中)本月14日出席底特律車展時，牽著民主黨籍的密西根州州長惠特默(右二)的手出場，有網友誤以為戴著口罩的密西根州聯邦眾議員丁格爾(左)是第一夫人吉兒，因而傳出拜登牽錯老婆、把吉兒晾在一邊的錯誤說法。（取材自推特）

拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊

2022-09-25 00:41

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」