德州檢長躲墮胎案傳票 搭車逃家

墮胎 權利組織控告德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)案，27日舉行聽證會，帕克斯頓以被告身分被傳喚，但傳票 送達人何瑞拉(Ernesto Martin Herrera)宣誓證詞顯示，26日上午當他試圖把傳票交到帕克斯頓手中時，帕克斯頓卻躲起來，改搭他妻子、州參議員安吉拉·帕克斯頓(Angela Paxton)駕駛的汽車逃離自家，避免收到傳票。

帕克斯頓26日晚上推文表示，他是為了家人安全，躲避一名在他「家外逗留的陌生人」。墮胎權利組織控告帕克斯頓，是要阻止帕克斯頓追究他們協助德州人去外州尋求墮胎服務。

何瑞拉的宣誓證詞，清楚顯示帕克斯頓如何「遁逃」。何瑞拉指出，他26日去敲帕克斯頓家前門，自稱安吉拉的女子開了門，他表明自己是來提供州檢察長法律文件後，安吉拉說帕克斯頓正在打電話並急著離開。

何瑞拉說他願意等，然後把名片留給她。他在自己車裡等了約一小時後，一輛黑色雪佛蘭Tahoe停到車道上，約20分鐘後，帕克斯頓離開房子，何瑞拉證詞指出：「我走上車道接近帕克斯頓，叫他名字，他一看到我、聽到我喊他名字，就轉身跑回屋裡。」

然後，安吉拉·帕克斯頓到車道上啟動另一輛雪佛蘭卡車，並將駕駛側後方車門打開。何瑞拉說：「幾分鐘後，我看到帕克斯頓從車庫出來，準備跑入駕駛側邊後門。我走近車子，大聲叫他的名字，並說我有法庭文件要給他。帕克斯頓不理我，繼續朝車子走去。」

何瑞拉向帕克斯頓說，他會把文件放在車旁邊的地上。然後兩輛車都離開了，文件仍放在地上。

帕克斯頓26日晚推文表示，他躲避一名在他「家外逗留的陌生人」，是為了家人安全；他寫道：「很明顯，媒體想挑起一場涉及我擔任檢察長工作的爭議，所以攻擊我。我是因為我擔心家人的安全福祉，躲避那個逗留在我家門外的陌生人。」