NASA昨晚測試撞擊小行星成功 供日後地球防禦做準備

太空總署的現場視頻顯示，航天器撞向小行星以保護地球的「行星防禦」系統，成功於美東時間26日晚上7時14分撞上目標小行星迪莫弗斯。(美聯社)

聯邦太空 總署(NASA )透過航天器撞向小行星以保護地球的「行星防禦」系統，成功於美東時間26日晚上7時14分撞擊目標小行星迪莫弗斯(Dimorphos)，此次任務的數據將為日後監測到有小行星可能撞擊地球的情況預先做好準備。

太空總署表示，本次任務目標是一個由較大的迪迪莫斯(Didymos)與迪莫弗斯組成的「雙小行星系統」，這兩顆小行星質量、引力相差不多，難以判斷何者為「行星」及「衛星」，不過因為迪莫弗斯較小，直徑僅525呎，NASA將之定義為衛星；航天器所撞擊的就是迪莫弗斯，是典型會對地球構成重大威脅的小行星。

代號為Dart的「雙小行星改道測試」(Double Asteroid Redirection Test)任務，是人類史上首次實驗能否以人力干預太陽系引力，使預定會撞上地球的小行星偏離軌道的測試，驗證日後若有小行星或彗星對地球構成威脅時，撞走小行星救地球是否可行。

根據NASA資料，航天器以時速1萬5000哩的速度撞擊迪莫弗斯，落地時重力約1210磅，理論上足以在該行星地表上造成一個隕石坑，將其速度改變1%，但不會粉碎；不過此次撞擊是否確實改變迪莫弗斯的軌跡、改變幅度多少，還需要數天甚至數周的觀察才能確定。

太空總署首席科學家、資深氣候顧問凱薩琳．卡爾文(Katherine Calvin)表示，這次任務除了測試可否用航天器撞擊小行星並改變其軌跡外，還可更全面地了解太陽系及地球的歷史。

卡爾文說：「小行星若撞擊地球，必然會改變生態系統並導致物種滅絕；恐龍 時代可沒有太空計畫幫牠們預知小行星撞擊，但我們有，因此DART的測試，為我們演示了未來如何避免潛在危險及保護地球免受影響。」