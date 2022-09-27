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艾爾頓強白宮開唱 驚獲國家人文獎章

編譯徐薏茹／綜合26日電
現年75歲的英國樂壇超級巨星艾爾頓強(中)23日受邀在白宮南草坪演出，驚喜獲得拜登總統頒發國家人文獎章，拜登夫人在旁鼓掌。(美聯社)
現年75歲的英國樂壇超級巨星艾爾頓強(中)23日受邀在白宮南草坪演出，驚喜獲得拜登總統頒發國家人文獎章，拜登夫人在旁鼓掌。(美聯社)

現年75歲的英國樂壇超級巨星艾爾頓強(Elton John)目前正在美國進行告別巡迴演唱會，23日他受邀在白宮南草坪演出，向教師、學生與第一線應急援救人員等無名英雄致敬；活動結尾他驚喜獲得拜登總統頒發國家人文獎章(National Humanities Medal)，面露驚訝的他當眾落淚。

拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)在白宮一同歡迎這位重量級賓客，談論艾爾頓強對社會運動的付出，來自他音樂創作的力量，以及其各方面的美德。

拜登致詞說：「謝默斯·希尼(Seamus Heaney)曾寫到『一生一次，盼望的正義浪潮會升起，希望與歷史相呼應。』」

拜登說，「在他非凡的生涯中，艾爾頓強爵士一直是那股浪潮，這股浪潮幫助人們向上升起，讓希望與歷史相呼應。」

艾爾頓強獲頒國家人文獎章面露驚訝，忍不住落淚表示自己「非常意外並感到謙卑」。

現場2000名賓客包括教師、護士、第一線應急援救人員、LGBTQ權益人士；前第一夫人蘿拉·布希(Laura Bush)、民權運動者布瑞吉斯(Ruby Bridges)、巴基斯坦教育運動家馬拉拉．尤沙夫賽(Malala Yousafzai)、已故抗愛滋標誌人物雷恩懷特(Ryan White)的母親懷特-金德(Jeanne White-Ginder)等人也出席。

本次活動是艾爾頓強自1998年以後首度到白宮表演，當年他與史提夫汪達(Stevie Wonder)在歡迎時任英國首相布萊爾的白宮晚宴上聯合演出。

消息人士透露，這場活動由A+E電視網和歷史頻道(History Channel)策畫與贊助，目前尚未公布活動內容是否會播出。

過去艾爾頓強曾與A+E電視網在他全球的抗愛滋慈善活動中合作，他的「艾爾頓強基金會」(Elton John Foundation)迄今已在全世界募得超過5億2500萬元，用於對抗愛滋病毒。

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