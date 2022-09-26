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被擋50年 亞利桑納州法官：墮胎州法 全面恢復

記者顏伶如／綜合報導
強生法官裁定，亞利桑納禁止墮胎的古老州法可以重新恢復。(美聯社)
強生法官裁定，亞利桑納禁止墮胎的古老州法可以重新恢復。(美聯社)

受到最高法院1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例影響，亞利桑納州幾乎全面禁止墮胎的州法遭到阻擋將近50年。「羅訴韋德案」今年6月底遭到推翻，亞利桑納州法官上周裁定，墮胎州法可以恢復實施，州內所有墮胎診所將停止墮胎手術，以免醫師或護理人員因此面臨刑事起訴。

亞利桑納州的墮胎法令因為「羅訴韋德案」判例而遭禁制數十年後，如今獲得皮瑪郡(Pima County)高等法院法官凱莉‧強生(Kellie Johnson)鬆綁。早在亞利桑納州1912年升格為州之前，當地便有流傳已久的禁止墮胎法令，唯一允許墮胎的狀況是孕婦出現生命危險時。

歷史悠久的禁止墮胎州法重出江湖，代表著日後亞利桑納州婦女如果想要墮胎，就必須轉往其他州。根據媒體報導，支持墮胎的倡議人士與團體極可能提出上訴。

一個多月前，強生聽取了共和黨籍亞州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)的口頭陳述，請求法院為亞州墮胎禁令解封。自從將婦女墮胎納入憲法保障的「羅訴韋德案」判例出爐後，亞州全面禁止墮胎的法令便遭到禁制。

在8月19日聽證會上，亞州助理檢察長羅斯登(Beau Roysden)對強生表示，既然「羅訴韋德案」已被推翻，擋下亞州墮胎禁令的唯一條件變成不存在，原本的禁止墮胎法令應該恢復實施。根據亞州禁止墮胎法令，為婦女進行墮胎手術或提供墮胎藥丸者，可能面臨兩年至五年刑期。

「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)與位於亞州的附屬組織則透過委任律師向法院表示，早在亞州升格為州之前的古老墮胎禁令恢復上路，將使得近幾年通過的墮胎規範法規變得毫無意義；法院應該允許擁有執照的醫師為婦女墮胎，古老的墮胎禁令適用對象則只限沒有醫師執照者。

法院最後採納布魯諾維奇的說法，同意如今「羅訴韋德案」已被推翻，亞州的墮胎州法就應該全面恢復。

墮胎 亞利桑納州 手術

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