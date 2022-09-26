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狙殺薩瓦里功臣 中情局博物館展出「藏身處模型」與真實建物無異

編譯盧炯燊／綜合25日電
CIA在狙殺薩瓦里前，製作了他藏身處的實景模型。(美聯社)
CIA在狙殺薩瓦里前，製作了他藏身處的實景模型。(美聯社)

九一一恐怖攻擊主謀賓拉登(Osama bin Laden)2011年被美軍狙殺後，另一恐攻主要策畫者薩瓦里(Ayman al-Zawahri)接班成為凱達組織(al-Qaida)首腦，今年7月底，美國在阿富汗出動無人機，成功空襲薩瓦里藏身之處將他擊殺，這次行動證實了一個模型起著重要作用。

狙殺薩瓦里當天，拜登總統(中)和國安團隊在白宮戰情室密切注視行動結果。(美聯社)
狙殺薩瓦里當天，拜登總統(中)和國安團隊在白宮戰情室密切注視行動結果。(美聯社)

薩瓦里死後，白宮曾發布一張照片，顯示總統拜登與中央情報局局長伯恩斯(William Burns)交談，兩人面前桌上放著一個密封的木箱，當時沒人知曉是甚麼。現在，木箱子裡的東西，在中央情報局維州總部的中情局博物館展出，它就是薩瓦里藏身處的實景模型。

博物館不對外開放，通常僅限於中情局人員及受邀訪客，包括一些外國官員，它藉著展品以顯示中情局的成就，本次允許部分記者參觀，是紀念博物館成立75周年。

大多數展品需要數年甚至數十年才能解密，但薩瓦里藏身的五層高建築物實景模型反而很快展出。

模型與真實的建築物無異，說明了中情局蒐集情報的準確，在無人機空襲時，伯恩斯就一邊藉模型向拜登解說。

這次襲擊行動是在美軍剛好從阿富汗撤出一年之後，因此拜登政府誇口，這次成功行動表明它在阿富汗保留了「超視距」反恐能力。

事實是美國追殺薩瓦里多年都無功而還，甚至有多名特工行動失敗死亡。

博物館其他展出的東西，除了行動成功的外，也有一些不堪提的行動失敗展品，例如在2003年攻打伊拉克前聲稱所發現的大規模殺傷武器證據，還有的是美國數名間諜身分曝光而遭蘇聯處決等。

中情局希望利用其歷史與公眾作更多接觸，一改大多人對中情局的神秘及陰森形象。博物館的部分展品，是一些曾執行任務的退疫中情局人員所捐贈。

博物館副館長尼西斯( Janelle Neises) 說，對於大多數人來說，這是「你永遠不會看到的最偉大的博物館」。她表示，博物館另一個主要目標，是從中情局的成功與失敗裡，為當前的情報工作加強經驗教訓。

博物館 拜登 阿富汗

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