感冒藥水煮雞 可能傷肺 食藥局警告別嘗試

網路傳聞感冒藥水煮雞可治病的事，千萬不能相信。(Getty Images)

網路流傳感冒藥水煮雞的影片， 食藥局 警告，把藥水煮開會讓藥性更集中，光吸進氣味，就會把藥性吸收到身體裡面，也可能傷到肺部。

NyQuil感冒藥水含乙醯胺酚(Acetaminophen)、右美沙芬(Dextromethorphan)、多西拉敏(Doxylamine)等成分，抖音 等社交媒體曾有人上傳，用感冒藥水煮雞肉的影片，食藥局奉勸民眾不要嘗試。

抖音已在這類「睡雞」貼文前面附上警告信息：有些上傳內容可能很危險、令人不安，甚至是假訊息，請客戶善加辨別，以便保護自己的健康與福祉。

抖音最近還是把這類貼文移除了。之前，NyQuil藥水浸泡過的雞肉圖片已流傳多年。2017年，推特 用戶德皮優(Tristan Depew)就上傳了一張這樣的圖片，他告訴公共廣播電台，用意不在鼓勵大家吃或做這種「料理」。

德皮優說，推特上的觀眾年紀比較大，辨識力較強，抖音的兒童觀眾看到這種貼文，比較令人擔心。

他說，事隔五年，食藥局才出來警告國民，顯示它對事關民眾健康與福祉的事情不夠敏感、監督不力。

NyQuil製造商寶鹼製藥(Procter & Gamble )特別聲明，NyQuil藥水是專門治療一般感冒和流感的成藥，僅供12歲以上少年和成年人依指示使用，也就是每6小時服用30毫升(mL)，每天最多4次。

網路過去也不乏無俚頭的「挑戰」貼文，例如2018年就曾流行挑戰網友喝汰漬洗衣精Tide Pod的內容，2012年也曾盛傳「吃肉桂(粉)」的內容。