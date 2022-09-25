我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

感冒藥水煮雞 可能傷肺 食藥局警告別嘗試

記者張聲肇／綜合報導
網路傳聞感冒藥水煮雞可治病的事，千萬不能相信。(Getty Images)
網路傳聞感冒藥水煮雞可治病的事，千萬不能相信。(Getty Images)

網路流傳感冒藥水煮雞的影片， 食藥局警告，把藥水煮開會讓藥性更集中，光吸進氣味，就會把藥性吸收到身體裡面，也可能傷到肺部。

NyQuil感冒藥水含乙醯胺酚(Acetaminophen)、右美沙芬(Dextromethorphan)、多西拉敏(Doxylamine)等成分，抖音等社交媒體曾有人上傳，用感冒藥水煮雞肉的影片，食藥局奉勸民眾不要嘗試。

抖音已在這類「睡雞」貼文前面附上警告信息：有些上傳內容可能很危險、令人不安，甚至是假訊息，請客戶善加辨別，以便保護自己的健康與福祉。

抖音最近還是把這類貼文移除了。之前，NyQuil藥水浸泡過的雞肉圖片已流傳多年。2017年，推特用戶德皮優(Tristan Depew)就上傳了一張這樣的圖片，他告訴公共廣播電台，用意不在鼓勵大家吃或做這種「料理」。

德皮優說，推特上的觀眾年紀比較大，辨識力較強，抖音的兒童觀眾看到這種貼文，比較令人擔心。

他說，事隔五年，食藥局才出來警告國民，顯示它對事關民眾健康與福祉的事情不夠敏感、監督不力。

NyQuil製造商寶鹼製藥(Procter & Gamble )特別聲明，NyQuil藥水是專門治療一般感冒和流感的成藥，僅供12歲以上少年和成年人依指示使用，也就是每6小時服用30毫升(mL)，每天最多4次。

網路過去也不乏無俚頭的「挑戰」貼文，例如2018年就曾流行挑戰網友喝汰漬洗衣精Tide Pod的內容，2012年也曾盛傳「吃肉桂(粉)」的內容。

抖音 藥局 推特

上一則

舊貨真淘到寶 75元買到1頁700年前古經文 如今逾萬元

下一則

橫跨10餘年 高盛主管被爆性歧視 近1400女員工集體提告

延伸閱讀

「塔可鐘」前員工說出這家墨西哥玉米餅的8個秘密

「塔可鐘」前員工說出這家墨西哥玉米餅的8個秘密
TikTok瘋挑戰「感冒藥煮雞肉」 FDA籲勿仿效：蠢又危險

TikTok瘋挑戰「感冒藥煮雞肉」 FDA籲勿仿效：蠢又危險
世界晚報／真會玩！ 感冒藥煮雞肉 黑暗料理竟爭相挑戰

世界晚報／真會玩！ 感冒藥煮雞肉 黑暗料理竟爭相挑戰
感冒藥煮雞肉掀TikTok挑戰潮 FDA急籲勿仿效

感冒藥煮雞肉掀TikTok挑戰潮 FDA急籲勿仿效

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

2022-09-18 12:45
總統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

2022-09-23 13:08
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條