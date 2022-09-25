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舊貨真淘到寶 75元買到1頁700年前古經文 如今逾萬元

記者張聲肇／綜合報導
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

緬因州人席德瑞(Will Sideri )從出清拍賣會以75元舊貨價格，買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時使用的東西，如今行情上萬元。

席德瑞本來只是想買些廚房用具、書架或特別的衣服之類的出清品，偶然瞥見牆上掛著一張用拉丁文寫的精美文件，字體塗上金箔還附上幾行樂譜，他根據自己上大學時，課堂學到的手寫字體常識，當即判斷是中古時期的書法。

學術界人士說，這頁文字出自波維彌撒經文( Beauvais Missal)，大約700年前是法國波維天主教堂祭祀典禮上的用品。

席德瑞買到這件珍寶後，趕快和母校柯爾比學院的教授聯絡，這位教授剛好熟悉經文內容，因為學校藏書就有另一頁。教授又和另一位鑽研古老文件的學界人士請教，兩人共同斷定曾屬於上述教堂無誤。

波士頓席蒙斯大學手稿教授、美國中古研究院院長戴維斯(Lisa Fagin Davis)說，這頁文書是傳教士祈禱文本當中的一頁。她說，整本祈禱文本來是報業鉅子赫斯特(William Randolph Hearst)所有，1940年代賣掉，不知何故，後來被拆成一頁一頁。

戴維斯說，這種現象在20世紀屢見不鮮，「好幾千部獨一無二的手抄經文，就這麼被摧毀，散居四方。」

波維彌撒經文原本有309頁，戴維斯費盡心力企圖還原，到目前從全美國也只尋獲100多頁。

席德瑞便宜買到的這頁，學界特別感興趣，他大學時代的老師庫克(Megan Cook)說有兩大原因：年歲久長，保存完整，比柯爾比學院珍藏的另一頁更完好如初。庫克在柯爾比教中古文學。

戴維斯估計，這頁經文價值上萬，但席德瑞說他不賣，要自己保管，慢慢欣賞它背後的歷史，以及書頁本身的美。

庫克 緬因州 波士頓

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