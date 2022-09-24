佛州包機轉送無證客 承包公司為共和黨金主

德州聖安東尼奧一批無證移民被安排載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)上周出動專機，將無證移民從德州聖安東尼奧載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放，出租飛機的包機公司「垂直起落系統公司」(Vertol Systems Company)是共和黨在佛州 的重要金主。報導指出，佛州政府迄今不願公布與「垂直起落系統公司」簽訂的千餘萬元承包契約內容。

報導指出，「垂直起落系統公司」是共和黨在佛州重要金主，曾經捐款給德桑提斯多名盟友以及共和黨佛州黨部。佛州奧卡魯薩郡(Okaloosa County)法院紀錄顯示，佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)及佛州公共安全協調長奇費(Larry Keefe)，2017年時曾在民事訴訟案件當中擔任「垂直起落系統公司」的委託人。

蓋茨是德桑提斯2018年競選團隊行政交接小組負責人，奇費曾任佛州北區美國聯邦檢察官，兩人曾是律師事務所的事業夥伴。

報導指出，「垂直起落系統公司」到目前為止只為佛州完成一次無證移民載運任務，上周收到佛州政府付款61萬5000元，將大約50名委內瑞拉籍無證移民載到瑪莎葡萄園。「垂直起落系統公司」原訂20日還要出動包機，將另一批無證移民載到靠近拜登總統德拉瓦州老家的附近機場，這趟任務收費為95萬元，不過後來並未成行。

佛州政府為載運無證客包機計畫編列預算時，條文寫道將派遣專機把「非法入境外籍人士」(unauthorized aliens)從佛州載到其他地點，但德桑提斯專機卻從德州聖安東尼奧將無證客載到麻州瑪莎葡萄園。

民主黨籍佛州州議員皮索歐(Jason Pizzo)表示將對德桑提斯提告；他說：「州政府明顯觸法，他們到現在都未能提供任何證據，足以證明行動是有合法基礎的。」