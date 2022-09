種族專欄配高慧民肖像 波士頓環球報遭網友轟歧視

波士頓環球報討論亞裔民眾是否為「種族歧視受害者」的專欄中,搭配新聞圖片的主角是今年初遭遊民推下紐約地鐵鐵軌而死亡的華裔高慧民肖像,引發網友批評。(Getty Images)

波士頓 環球報(Boston Globe)上周在一篇討論亞裔民眾是「種族歧視 受害者」還是「白人特權受益者」的專欄中,搭配新聞圖片的主角,是今年初遭遊民推下紐約地鐵鐵軌而死亡的德勤公司(Deloitte)40歲華裔資深經理高慧民 (Michelle Aylssa Go)肖像,引發網友批評。

這篇專欄的撰文者、塔夫茨大學(Tufts University)社會學教授娜塔莎‧沃瑞庫(Natasha Warikoo)19日在推特發文寫道,收到讀者指正後立即向編輯部反映,報社很快便替換了搭配照片,但分享專欄聯結時還是會出現原始版面,令人頗為苦惱。她寫道:「幸好刊登出來的紙版版面並沒有這張照片。」

高慧民今年1月15日因被非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推下時報廣場站鐵軌而喪生。法官裁定馬秀必須接受精神治療。

沃瑞庫9月15日在波士頓環球報專欄發表文章,標題為「亞裔民眾是種族歧視的受害者,還是白人特權的受益者?問題很複雜」(Are Asian Americans victims of racism or beneficiaries of whiteness? It's complex)。

波士頓環球報為沃瑞庫專欄所配的圖片,是美聯社記者今年1月18日在紐約時報廣場拍攝,畫面顯示群眾聚集為高慧民舉行燭光追悼活動,後方電子看板則有高慧民肖像。

沃瑞庫專欄在波士頓環球報網路版刊登後,有網友在推特發文寫道,要為這篇專欄搭配照片其實有許多圖檔可選擇,為何波士頓環球報偏偏要挑一張以遭謀殺亞裔死者為主題的照片,來呼應亞裔是否為「白人特權受益者」的議題。也有推特用戶直指沃瑞庫自己就是種族歧視者。

Instagram用戶@mcasianlife則在發文中寫道,沃瑞庫的專欄是「垃圾文章」(trash article)。