種族專欄配高慧民肖像 波士頓環球報遭網友轟歧視
波士頓環球報(Boston Globe)上周在一篇討論亞裔民眾是「種族歧視受害者」還是「白人特權受益者」的專欄中，搭配新聞圖片的主角，是今年初遭遊民推下紐約地鐵鐵軌而死亡的德勤公司(Deloitte)40歲華裔資深經理高慧民(Michelle Aylssa Go)肖像，引發網友批評。
這篇專欄的撰文者、塔夫茨大學(Tufts University)社會學教授娜塔莎‧沃瑞庫(Natasha Warikoo)19日在推特發文寫道，收到讀者指正後立即向編輯部反映，報社很快便替換了搭配照片，但分享專欄聯結時還是會出現原始版面，令人頗為苦惱。她寫道：「幸好刊登出來的紙版版面並沒有這張照片。」
高慧民今年1月15日因被非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推下時報廣場站鐵軌而喪生。法官裁定馬秀必須接受精神治療。
沃瑞庫9月15日在波士頓環球報專欄發表文章，標題為「亞裔民眾是種族歧視的受害者，還是白人特權的受益者？問題很複雜」(Are Asian Americans victims of racism or beneficiaries of whiteness? It's complex)。
波士頓環球報為沃瑞庫專欄所配的圖片，是美聯社記者今年1月18日在紐約時報廣場拍攝，畫面顯示群眾聚集為高慧民舉行燭光追悼活動，後方電子看板則有高慧民肖像。
沃瑞庫專欄在波士頓環球報網路版刊登後，有網友在推特發文寫道，要為這篇專欄搭配照片其實有許多圖檔可選擇，為何波士頓環球報偏偏要挑一張以遭謀殺亞裔死者為主題的照片，來呼應亞裔是否為「白人特權受益者」的議題。也有推特用戶直指沃瑞庫自己就是種族歧視者。
Instagram用戶@mcasianlife則在發文中寫道，沃瑞庫的專欄是「垃圾文章」(trash article)。
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